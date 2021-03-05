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Cem Küçük: M. Yavaş, İyi Partili vekile 107 milyonluk ihale verdi

TGRT Haber ekranlarında hafta içi her gün sabah 07.00 ile 10.00 arasında Günaydın Türkiye programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Cem Küçük, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'a 107 milyon liralık ihale verdiğini duyurdu. Cem Küçük, verilen ihaleyle ilgili "Mesela AK Partili bir milletvekilinin oğlu, AK Partili bir belediyeden 107 milyon liralık ihale alsa.. Sözcü, Cumhuriyet bazen yazıyor; 5 milyonluk ihale aldı diye.. Tam 107 milyonluk ihale alıyor İyi Partili milletvekilinin şirketi. Bunu AK Partili bir vekilin oğlu, AK Partili belediyeden alsa, ne derdi Meral Akşener ya da Kemal Kılıçdaroğlu?" dedi.
 05 Mart 2021 12:18
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Türk siyaseti hareketli günler geçiriyor.

İyi Parti'den ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla partisine dönen Ümit Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'e adeta yaylım ateşi açarak partiden istifa ettiğini duyurdu.

"PARA DOLU ÇANTALARA ONURUNUZU SATTINIZ"
Ümit Özdağ, istifa açıklamasında CHP'li belediyelerden gelen para dolu çantalar yüzünden İyi Parti'nin onurunun satıldığını söyledi.

Ümit Özdağ'ın bu iddialarını doğrulayan bir haber, bugün ekranlara geldi.

İYİ PARTİLİ VEKİLE 107 MİLYON LİRALIK İHALE

TGRT Haber ekranlarında hafta içi her gün sabah 07.00 ile 10.00 arasında Günaydın Türkiye programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Cem Küçük, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'a 107 milyon liralık ihale verdiğini duyurdu.

CEM KÜÇÜK: ETİK MİDİR?
Cem Küçük, verilen ballı ihaleyle ilgili "Mesela AK Partili bir milletvekilinin oğlu, AK Partili bir belediyeden 107 milyon liralık ihale alsa.. Sözcü, Cumhuriyet bazen yazıyor; 5 milyonluk ihale aldı diye.. Tam 107 milyonluk ihale alıyor İyi Partili milletvekilinin şirketi. Bunu AK Partili bir vekilin oğlu, AK Partili belediyeden alsa, ne derdi Meral Akşener ya da Kemal Kılıçdaroğlu? Halkın gündemi ekonomi ekonomi deyip duruyorlar. Cumhuriyet, Sözcü ne yazardı? Etik midir? Sormak lazım." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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