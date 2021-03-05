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Eskişehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.
 05 Mart 2021 12:25
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Eskişehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Orhangazi Mahallesi Çember Sokak'taki tek katlı evde yalnız yaşayan İbrahim Dağdelen'den (60) haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, Dağdelen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Dağdelen'in cesedi, incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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