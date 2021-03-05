Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
|05 Mart 2021 12:32
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ADIYAMAN
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 35 evde karantina uygulamasına başlandı.
Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek kent olarak dikkati çekiyor.
ARDAHAN
Öte yandan Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Dedekılıç ve Durançam köyleri, vaka artışı dolayısıyla, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantinaya alındı.
Giriş ve çıkışların durdurulduğu köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
KASTAMONU
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina önlemleri uygulanacak.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Sarıkonak köyü Güneyli Mahallesi'nin 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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