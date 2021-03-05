Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü yerli aşıda olumlu sonuçlar gelmeye başladı
|05 Mart 2021 12:50
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için yürüttüğü yerli aşı çalışmalarında, 3 farklı antijenden hayvanlara verilecek bağışıklık ile oluşan antikorun seviye ve dayanıklılık süresinin saptanmaya başladığı bildirildi.
Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda, Atatürk Üniversitesi Kovid-19 Aşı Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, üniversitenin Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesindeki aşı geliştirme çalışmaları değerlendirildi.
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, burada, aşı projesinin takvimine göre sürecinin olumlu seyrettiğini, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TUSEB) teşekkür etti.
- "Ümitlerimiz gün geçtikçe artıyor"
Şimdiye kadar yerli aşı çalışmasında bir aksilikle karşılaşılmadığını ve Atatürk Üniversitesine ait bir aşının çok uzak olmadığını belirten Çomaklı, "Koordinatörlüğün gerçekleştirdiği çalışmaları gördüğümüzde aşı konusundaki ümitlerimiz gün geçtikçe artıyor. Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğünü gelecekte aşı merkezi, hatta AR-GE enstitüsüne dönüştürme planımız var. Bu konu için gereken mercilere başvuruda bulunacağız." bilgisini paylaştı.
Çomaklı, aşı çalışmalarında, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Kimya bölümleri, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Bölümünün yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimlik bölümlerindeki öğretim üyelerinin çabalarıyla bugünlere geldiklerini söyledi.
- "İnsan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek"
Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi ise "Kovid-19 aşısı üzerinde yapılan çalışmalarda 3 farklı protein kodlanarak aşının önemli bir ayağı olan 'recombinat antijen' elde edildi. 3 farklı antijenden hayvanlara verilecek bağışıklık ile oluşan antikorun seviye ve dayanıklılık süresi saptanmaya başladı. Çalışmalarla nötralizasyon antikor ve alerjik reaksiyon testleri hızla sürdürülüyor. Bu deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek. " dedi.
Aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Çelebi şunları kaydetti:
"Bugüne kadar yapılan çalışmalar oldukça verimli geçti ve herhangi bir aksaklık olmadan da devam ediyor. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesine özel Kovid-19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü şekilde oluştu. Aşı Koordinatörlüğümüz aşı ve antijen (kit) hazırlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor."
Toplantıya rektör yardımcıları ve aşı çalışmalarına katkı sağlayan birim yöneticileri katıldı.
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