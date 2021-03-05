Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 1 kişinin karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.
 05 Mart 2021 13:10
+Aa- Yazdır
Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini anımsattı.

Çiftçi, bu kuralla aykırı davrananların KYK yurtlarında karantinaya alındığını, söz konusu kişilerden günlük masrafların tahsil edildiğini vurguladı.

Bu kişiler hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıp suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Çiftçi şunları kaydetti:

"Geçen hafta 5 kişi, karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilerek KYK yurdunda karantinaya alınmıştı. Yurtta karantina süreci devam eden 1 kişi bulunmaktadır. Mahalle denetim ekiplerince 13 bin 363 iş yeri ve kişi gerek ihbar gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 5 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 149 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
05 Mart 2021 12:32		 'Gübre desteklerinde yüzde 100 artış kararı, 2020 yılı kapsayacak şekilde alındı'
05 Mart 2021 11:46
Gebze Belediyesi idari izindeki personelini göreve başlattı
05 Mart 2021 10:45		 Sağlık Bakanlığının SABİM'i dünya birincisi oldu
05 Mart 2021 10:35
Vali'den 'Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyin' uyarısı
05 Mart 2021 10:03		 'Biz tutanağımızı tutalım, siz itirazınızı yaparsınız'
05 Mart 2021 09:42
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
05 Mart 2021 07:05		 2020 yılı tarımsal desteklemelere dair kararda değişiklik yapıldı
05 Mart 2021 00:25
'Uzman personel' test sonuçları için zamanla yarışıyor
04 Mart 2021 23:23		 Evcil hayvanlara pasaport ve mikroçip zorunluluğu getirildi
04 Mart 2021 19:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - Akar, helikopter kazasında yaralı askerin durumu hakkında bilgi verdi13:51 - Ek gelir elde etmenin klasik ve modern yolları13:50 - Psikolog, yazar ve şair Suna Tanaltay hayatını kaybetti13:47 - 'Okullarımızı daha güvenilir hale getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz'13:40 - Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti13:30 - İkinci el otomobilde 'kontrollü normalleşme' umudu
13:20 - Öz Sağlık-İş'ten iki güvenlik görevlisinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin açıklama13:10 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı13:05 - Deniz salyası nedeniyle avcılığın azalması hamsi ve istavritin fiyatını artırdı12:50 - Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü yerli aşıda olumlu sonuçlar gelmeye başladı12:40 - Gün ortası döviz fiyatları12:32 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
12:27 - Kamu kurumlarında iş çözme vaadiyle dolandırıcılık: 33 gözaltı12:26 - Kırmızı renkte bulunan Edirne'de banklar geçici olarak kaldırıldı12:25 - Eskişehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti12:24 - Faizsiz konut düzenlemesi sisteme ilgiyi katlayacak12:18 - Cem Küçük: M. Yavaş, İyi Partili vekile 107 milyonluk ihale verdi
12:04 - 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
Bakan Selçuk'tan normalleşme sürecinde 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İYİ Parti'den istifa eden Koncuk, kuracakları partinin yol haritasını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankarada deniz olmaması 5
pide kuyruğu 2
neresinden tutulsa,elde kalması 1
çıtayı yükseltmek 1
emek harcamadan olumlu bir şey elde edilemez 4
çapraz omuz çantası 2
yozgat 2
Chadwick Boseman 1
sözlük kuralları 1
vatan sağolsun 1
SON İLANLAR
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam