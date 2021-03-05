Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini anımsattı.

Çiftçi, bu kuralla aykırı davrananların KYK yurtlarında karantinaya alındığını, söz konusu kişilerden günlük masrafların tahsil edildiğini vurguladı.

Bu kişiler hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıp suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Çiftçi şunları kaydetti:

"Geçen hafta 5 kişi, karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilerek KYK yurdunda karantinaya alınmıştı. Yurtta karantina süreci devam eden 1 kişi bulunmaktadır. Mahalle denetim ekiplerince 13 bin 363 iş yeri ve kişi gerek ihbar gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 5 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 149 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."