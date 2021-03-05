Öz Sağlık-İş'ten iki güvenlik görevlisinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin açıklama
|05 Mart 2021 13:20
|+Aa- Yazdır
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Zonguldak Çaycuma'da iki güvenlik görevlisinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin, "Sendika olarak üyelerimize yönelik bu kanlı saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz." açıklaması yaptı.
Sert, yaptığı yazılı açıklamada, Çaycuma Devlet Hastanesinin otoparkına uygunsuz park yapmak isteyen bir kişinin güvenlik görevlileri tarafından uyarıldığını ancak çıkan tartışmada üzerinde silah bulunan şahsın hastanenin güvenlik görevlilerine ateş ettiğini ifade etti.
Hastanede tedavi altında olan güvenlik görevlilerinden birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu aktaran Sert, diğerinin ise vücudundaki kurşunun çıkartıldığını belirtti.
Sert, "Öncelikle arkadaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlıkta şiddetin durdurulması için sürekli gündeme taşıyoruz, raporlar hazırlıyoruz, kamuoyu araştırmaları yaptırıyor sonuçlarını açıklıyoruz. Ortada yükselen bir çığlık vardı, kan vardı. Şimdi artık oluk oluk kan var, kurşun var." değerlendirmesinde bulundu.
Doktorundan güvenlik görevlisine kadar sağlık kurumlarında çalışan hiçbir arkadaşlarının can güvenliği olmadığını belirten Sert, şunları kaydetti:
"Bu saldırganlar en ağır şekilde cezalandırılmadığı sürece bu tür menfur hadiseler devam edecek. Hukuki düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi ve sağlık çalışanına el kaldıranın en ağır hukuki ve sosyal cezalara çarptırılması gerekiyor. Sendika olarak üyelerimize yönelik bu kanlı saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz. Bu saldırganlar en ağır şekilde cezalandırılmadığı sürece bu tür menfur hadiseler devam edecek. Hukuki düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi ve sağlık çalışanına el kaldıranın en ağır hukuki ve sosyal cezalara çarptırılması gerekiyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hak-İş'den yeni anayasaya destek açıklaması
03 Mart 2021 20:01
|Din görevlileri ve hayırseverler, 'İyilik Konutları Projesi'ne 366 bin liralık destek verdi
03 Mart 2021 10:42
|Metin Feyzioğlu: İnsan Hakları Eylem Planı ciddi bir yol haritası
02 Mart 2021 18:53
|Eczacılardan İstanbul için cumartesi kararı
02 Mart 2021 16:15
|Sıfır araç yeni rekor kırdı, ikinci el pazarı da umutlandı
02 Mart 2021 12:37
|Açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı ise 8 bin 856 lira
26 Şubat 2021 11:46
|TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu 2022'ye ertelensin' çağrısı
26 Şubat 2021 11:39
|Hak-İş: Normalleşme ile birlikte ücretsiz izin uygulaması kaldırılsın
24 Şubat 2021 13:46
|'Esnafın yapılandırma ödemeleri en az 6 ay ertelenmeli'
24 Şubat 2021 10:37
|AVM'ler için 'İngiliz modeli' önerisi
24 Şubat 2021 08:42