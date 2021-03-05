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Öz Sağlık-İş'ten iki güvenlik görevlisinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin açıklama

"Sendika olarak üyelerimize yönelik bu kanlı saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz"
 05 Mart 2021 13:20
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Öz Sağlık-İş'ten iki güvenlik görevlisinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin açıklama

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Zonguldak Çaycuma'da iki güvenlik görevlisinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin, "Sendika olarak üyelerimize yönelik bu kanlı saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz." açıklaması yaptı.

Sert, yaptığı yazılı açıklamada, Çaycuma Devlet Hastanesinin otoparkına uygunsuz park yapmak isteyen bir kişinin güvenlik görevlileri tarafından uyarıldığını ancak çıkan tartışmada üzerinde silah bulunan şahsın hastanenin güvenlik görevlilerine ateş ettiğini ifade etti.

Hastanede tedavi altında olan güvenlik görevlilerinden birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu aktaran Sert, diğerinin ise vücudundaki kurşunun çıkartıldığını belirtti.

Sert, "Öncelikle arkadaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlıkta şiddetin durdurulması için sürekli gündeme taşıyoruz, raporlar hazırlıyoruz, kamuoyu araştırmaları yaptırıyor sonuçlarını açıklıyoruz. Ortada yükselen bir çığlık vardı, kan vardı. Şimdi artık oluk oluk kan var, kurşun var." değerlendirmesinde bulundu.

Doktorundan güvenlik görevlisine kadar sağlık kurumlarında çalışan hiçbir arkadaşlarının can güvenliği olmadığını belirten Sert, şunları kaydetti:

"Bu saldırganlar en ağır şekilde cezalandırılmadığı sürece bu tür menfur hadiseler devam edecek. Hukuki düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi ve sağlık çalışanına el kaldıranın en ağır hukuki ve sosyal cezalara çarptırılması gerekiyor. Sendika olarak üyelerimize yönelik bu kanlı saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz. Bu saldırganlar en ağır şekilde cezalandırılmadığı sürece bu tür menfur hadiseler devam edecek. Hukuki düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi ve sağlık çalışanına el kaldıranın en ağır hukuki ve sosyal cezalara çarptırılması gerekiyor."
Anadolu Ajansı
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