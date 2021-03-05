Deniz salyası nedeniyle avcılığın azalması hamsi ve istavritin fiyatını artırdı
|05 Mart 2021 13:05
|+Aa- Yazdır
Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj), hamsi ve istavrit fiyatlarında artışa neden oldu.
Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 30-40 liraya satılan hamsi ve istavrit, şimdi 60 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz salyası nedeniyle balıkçıların avlanmakta zorlanmasının balık fiyatlarına yansıdığını söyledi.
Denizden az hamsi ve istavrit çıktığını belirten Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları ve ardından deniz salyasının başlamasıyla 2-3 haftadır balıkçılar kıyıdaydı. Tekrar denize çıkan balıkçılar salyanın devam ettiğini dördü. Yine de balıkçı arkadaşlarımız avlanmaya çalışıyor." dedi.
Balıkçı Şükrü Dedeler de bu yıl Marmara'da verimli bir yıl geçirmediklerini anlatarak, "Balık özellikle yeni yılda az olduğu için fiyatlar yüksekti. Bir de deniz salyasının etkisiyle avcılığın olmaması fiyatları daha da yükseltti. Karadeniz'de de balık az. İnşallah balık yine eskisi gibi olur, balıkçı da vatandaş da sevinir." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akar, helikopter kazasında yaralı askerin durumu hakkında bilgi verdi
05 Mart 2021 13:55
|Psikolog, yazar ve şair Suna Tanaltay hayatını kaybetti
05 Mart 2021 13:50
|'Okullarımızı daha güvenilir hale getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz'
05 Mart 2021 13:47
|Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü yerli aşıda olumlu sonuçlar gelmeye başladı
05 Mart 2021 12:50
|18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı
05 Mart 2021 12:04
|AFAD ekibinden deprem anında 'çök kapan' önerisi
05 Mart 2021 11:35
|Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu
05 Mart 2021 11:10
|'Kırmızı' ilin 'mavi' mahallesi: Tek bir vakamız bile yok
05 Mart 2021 10:57
|Doğu'da 3 ilde 450 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
05 Mart 2021 10:44
|İstanbul'un barajlarındaki su miktarı 58,23'e çıktı
05 Mart 2021 10:39