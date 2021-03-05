'Okullarımızı daha güvenilir hale getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak okulları çok daha güvenilir hale getirmek için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Sakarya'da Öğretmen Destek Merkezi'nde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katılan Bakan Selçuk, Bitlis'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Böyle bir günde eğitimle, çocuklarla ilgili bir projeyi hayata geçirmenin buruk sevinci içinde olduklarını dile getiren Selçuk, "Bugün Sakarya'da bir ilkten bahsediyoruz. Türkiye'de ilk öğretmen destek noktası açıldı burada. Bunu çok önemsiyorum çünkü eğitimi öğretmenlerimizin omzunda yükselecek bir kurum olarak görüyorum. Bu küresel salgın döneminde gördük ki öğretmenlerimiz, bu zor zamanlarda yüz yüze eğitime göre çok daha meşakkatli uzaktan eğitimi büyük bir başarıyla sürdürüyor. Elbette problemlerimiz, eksiklerimiz var ama bunun bütün dünyada olduğunu da unutmamakta fayda var." diye konuştu.

Açılışı yapılan eğitim kurumlarından çok daha fazlasını hayata geçireceklerini anlatan Selçuk, 15 Şubat'tan bugüne kadar Türkiye'nin birçok ilinde eğitim yatırımlarını hayata geçirdiklerini kaydetti.

- "Çocukların atölyelerde bulunmasını çok önemsiyorum"

Selçuk, böyle bir dönemde yeni okullar yapmanın, güçlendirmeleri tamamlamanın, çocuklar için okul ortamlarını çok daha yaşanılır kılmanın ve güzel atmosferler oluşturmanın, temel vazifeleri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya'nın bir başka hususiyeti var. Tasarım beceri atölyelerinde en çok atölye yapan şehirlerin başında geliyor. Bu benim için tarif edilmez bir mutluluk çünkü çocukların atölyelerde bulunmasını çok önemsiyorum. Çocukların üretmesini, ürün sergilemesini, bunun sunumunu yapmasını ve eser ortaya koymasını, yeteneklerini, ilgilerini keşfetmesini çok çok önemsiyorum ve bunu atölyelerde kolaylıkla yapıyoruz."

Bu ortamlar artıkça Türkiye'nin dünyayla, çocukların dünyadaki akranlarıyla rekabeti konusunda da büyük mesafeler aldıklarına dikkati çeken Selçuk, çocukların yeni başarı hikayeleri yazmalarını önemsediğini söyledi.

Öğretmen destek noktasının açılmasının öğretmenler için ayrı önem taşıdığına işaret eden Selçuk, burada uzay astronomi, STEM, ahşap, metal, müzik, dramayla ilgili atölyelerde öğretmenlerin sertifika almaları ve kendini geliştirmelerinin öğrencilere daha yararlı olacağını vurguladı.

Selçuk, tüm bu imkanları ortaya koyarak, teknolojiyi kullanarak içeriği zenginleştireceklerini ve daha çok yol alacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası bir deprem bölgesi, ayrı bir hassasiyet göstermek lazım. Bir çocuğun bulunduğu okul binasını defalarca hayal etmek lazım. O çocuğun okuldaki mutluluğunu nasıl artırırız noktasında kendimize defalarca soru sormamız lazım. Bu yüzden de Sakarya'nın deprem bölgesi olarak okul güçlendirmesi ve yıkılan okulların yeniden yapılması konusundaki çabalarını ayrı bir gayretle destekliyoruz. Buna ayrı bir önem veriyoruz çünkü deprem bölgesindeki çocuklarımızın bazı önceliklerinin olması gerektiğine de gönülden inanıyoruz."

Bakan Selçuk, tüm bunları yaparken de hayırseverleri anmadan geçmek istemediğini, onların desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Sakarya'nın Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" grupta yer aldığını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sakarya'yı en kısa zamanda maviye doğru yöneltmeyi hepinizden ayrı ayrı istirham ediyorum. Bugün okulda çocukları gördüm, onların gözündeki pırıltıyı gördüm, sıralarda oturamayıp kıpır kıpır hareketlendiklerini gördüm, öğretmenlerimizin sevincini gördüm. Bu sevinci daha artırmamız lazım. Okullarımızı salgınla ilgili olarak çok daha güvenilir hale getirmek için emin olun elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Daha da yapacağız, ilerleteceğiz ama halkımıza da büyük görev düşüyor. Kırmızıdan maviye doğru çok kısa bir sürede bitecek yolculuğu, en kısa dönemde görmek istiyoruz. Bunun için desteklerinizi bekliyoruz."

- Vali Kaldırım: "Sıkıntıları fırsata çeviren ülkeler, şehirler başarılı olur"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bitlis'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Sakarya'nın üreten bir şehir olduğunu belirten Kaldırım, "Sakarya, sanayi, tarım, turizm şehri. Varlıkları, potansiyeli çok güçlü. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama sıkıntıları fırsata çeviren ülkeler, şehirler başarılı olur. Şu anda online eğitimde en başarılı ülkelerden biriyiz. Bunu da sayın Bakanımızın ortaya koyduğu vizyona, perspektife, performansa borçluyuz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Bitlis'te şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Okul yıllarının unutulmaz anılarla dolu olduğunu dile getiren Yüce, "Sakarya malum riskli iller arasında. Yavrularımızın okullarına, öğretmenlerine kavuşması için hep birlikte çalışacağız. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara eksiksiz uyulacak ve haritadaki kırmızı rengimizi en kısa zamanda inşallah maviye çevireceğiz. İnşallah omuz omuza bu mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de ülke olarak salgınla ciddi mücadele edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki evlatlarımız öğretmenlerini, okullarını çok özledi. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı hassasiyete davet ediyorum. İnşallah kırmızıdan maviye döneriz ve evlatlarımız okullarına, öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşur. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan da yatırımlara destek veriyoruz. Şehrimizde 55 eğitim alanı revize edildi. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürümüze, ekibine ve Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sakarya'nın deprem bölgesi olması nedeniyle bu okulların revize edilmesi çok önemliydi. Evlatlarımız daha güvenli eğitim alanlarında eğitimlerine devam edecek."

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan eğitim tesislerine canlı bağlantı kurarak bilgi alan Bakan Selçuk, protokol üyeleri ve öğrencilerle açılış kurdelesini kesti.