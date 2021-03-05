Psikolog, yazar ve şair Suna Tanaltay hayatını kaybetti
|05 Mart 2021 13:50
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Yaptığı radyo ve televizyon programlarıyla nice yaralı kalbe dokunmuş, önce sevgi diyen psikolog, yazar ve şair Suna Tanaltay 88 yaşında hayatını kaybetti.
Tanaltay bir süredir Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi'nde tedavi görüyordu.
22 Nisan 1933 yılında Mersin'de dünyaya gelen Tanaltay, 1957 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.
Çapa Tıp Fakültesi'nden aldığı psikiyatri sertifikası ile yine aynı fakültede 20 yıl görev yaptı
TRT'nin de içinde bulunduğu radyolarda 20 yılın üzerinde programlar yaptı. Derdini paylaşmak için arayanlara ses oldu.
Tanaltay'ın sevilen tarzı onu televizyon dünyasına da taşıdı.
Birçok özel kanalda eşi Doktor Erdoğan Tanaltay'la kamera karşısına geçti.
İlk yazarlık denemesini 1949'da gerçekleştiren Tanaltay, "Ben Sevgiyim" isimli deneme kitabından öykü kitabı "Şakayık Sokak"a,şiirlerinin yer aldığı "Sevdalar Çocuk Kalır"dan "Her Yaşta Ruh Sağlığı" isimli inceleme kitabına kadar birçok eseri kaleme aldı.
Tanaltay'ların Dikili ve Balıkesir'de Sevgi Yolu ve Sevgi Sokakları da var.
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