'Çok yüksek riskli' illerde denetimler devam ediyor
|05 Mart 2021 14:02
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde İlkadım ilçesindeki İstiklal, Gazi, Bankalar caddeleri ile Mecidiye Çarşısı, Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde vatandaşlar, kalabalık alanlara girmemeleri konusunda uyarılıyor.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait araçlarla da cadde ve sokaklarda uyarı anonsu yapılıyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımlarda da vatandaşlar uyarılıyor.
- Tokat
Tokat'ta da Vali Ozan Balcı, Behzat Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlara sohbet etti, alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Cami hoparlörlerinden de vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurullarına uyulmaları yönünde uyarılar yapıldı.
Kentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri de sürüyor.
- Sinop
Sinop'ta da Valilikten yapılan açıklamada, çok yüksek riskli iller grubundaki kentte bazı ek tedbirlerin alındığı vurgulandı.
Açıklamada, mesire ve piknik alanlarında insanların bir araya gelmelerine izin verilmeyeceği belirtilerek, "Söz konusu alanlarda yeme, içme, mangal yakma ve piknik yapmak gibi faaliyetler yasaklanmıştır. Ayrıca bu alanlarda ayrı hanelerden olan vatandaşların bir araya gelmelerine izin verilmeyecektir." ifadesine yer verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kentin işlek cadde, meydan ve sahillerinde HES kodu, maske ve sosyal mesafe denetimlerini sürdürüyor.
- Amasya
Amasya'da da şehrin giriş ve çıkış noktalarında jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri denetimler yapıyor.
Araçlarda yolcu sınırı ve araç içi sosyal mesafe kontrol edilerek sürücü ve yolculara maske dağıtılıyor.
Amasya Belediyesi ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu kullanım alanları başta olmak üzere tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
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