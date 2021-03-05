Dün eşini öldürmüştü, polisten kaçarken yakalanınca intihar etti
|05 Mart 2021 14:05
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Alınan bilgiye göre, dün gece eşi Nebahat K'yi (46) silahla öldüren emekli Başçavuş Emrullah K'nin (48) sabah saatlerinde başkente geldiği belirlendi.
Emrullah K'yi yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin otomobilinin Kazım Karabekir Caddesi'nde olduğunu tespit etti.
Zanlı ile polis ekipleri arasında yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca başladı. İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı'na gelen Emrullah K, aracındaki silahla intihar etti.
Zanlının cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İstanbul Başakşehir 1. Kısım Mahallesi 4. Etap'taki sitede Emrullah K. ile eşi Nebahat K. arasında dün gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Emrullah K. sitenin bahçesinde eşinin başına ateş edip kaçmış, Nebahat K'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
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