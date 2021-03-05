Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Cumhuriyet Caddesi'nde 4 haftadır cuma günleri bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığına yürüdü.

Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu İl Başkanı Şirin Adıyaman da yürüyüşe katılarak ailelere destek verdi.

Eşinin kardeşi terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, Hakkarili anne ve kadınlar olarak çocuklarına seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Herkesin PKK'nın gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak 'Her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı var' diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz."

Terör örgütü PKK'nın kaybedeceğini, annelerin kazanacağını dile getiren Çiftçi, "Asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacak." dedi.

Esmer Koç da 2013'te kızının 4 kişi tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü belirterek, "O günden bu yana kızıma kavuşmak için mücadele ediyorum. O 4 kişi müebbet hapisle cezalandırıldı. Allah devletimizden razı olsun. Yaşasın adalet. Adalet yerini buldu. Çok sevindim." diye konuştu.

9 yaşındaki kardeşi dağa kaçırılan Aysun Adıyaman da terör örgütü ve yandaşlarının kirli oyunlarla çocukları götürdüğünü anlatarak, "Kardeşim onların elinde. Biz de onu almak için mücadelemize devam edeceğiz. Kardeşimi kaçırdıklarını inkar ediyorlar. Ama elimizde kardeşimin de içinde olduğu çocuklara silah eğitimi verilen video var." ifadelerini kullandı.

Aileler, açıklamanın ardından terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak dağıldı.