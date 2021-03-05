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Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen kadın yakalandı

Samsun'da, sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.
 05 Mart 2021 14:58
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Alınan bilgiye göre, Y.B'nin (24) bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çekti.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ikamet adresi Giresun olan kadının Samsun'da olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Y.B, Güvenlik Şube ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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