Akraba olan esnaflar müşteri için kavga etti: 1 yaralı
|05 Mart 2021 15:24
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Olay, Sururi Mahallesi Hacı Küçük Sokak'ta bulunan Havuzlu Han'da saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki esnaf sokak üzerinde müşteri nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silahı çıkararak kavgaya taraf olan Muzaffer Şıltak'a ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Şıltak yere yığılırken çevredeki esnaf saldırganı kovalamaya başladı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşanan silahlı saldırının ardından kovalamaca anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırının ardından olaya karışan esnafın koşuşturmacası görülüyor.
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