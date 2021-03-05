Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 asker, geride gözü yaşlı aileler bıraktı.

Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasında şehit düşen askerlerin öz geçmişleri şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleye ve insansız hava araçlarının geliştirilmesine destek veren 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 1962 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğdu. Kara Harp Okulundan 1984 yılında mezun olduktan sonra çeşitli birliklerde görev yapan Erbaş, 2008'de tuğgeneralliğe, 2012'de tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. Erbaş, 2017 yılında 8. Kolordu Komutanlığına atandı. Şehit Erbaş, Ziynet Erbaş ile evli ve 2 çocuk babasıydı.

Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, 1972'de Ankara'da dünyaya geldi, 1996 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Şehit Aydınyer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal 12 Nisan 1984'te Mardin'de doğdu. Uysal, 2006 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu, 2020'de 3'üncü Havacılık Alay Komutanlığına atandı. Şehit Uysal evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş 21 Temmuz 1985'te Ankara'da doğdu. Kara Kuvvetleri Havacılık Okulundan 2011'de mezun olan Kureş, 2017 yılı genel atamaları ile 3'üncü Havacılık Alay Komutanlığına atandı. Kureş evli ve 1 çocuk babasıydı.

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu 16 Eylül 1987'de Ankara'da doğdu, 2010 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Sarıoğlu evliydi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir 12 Ekim 1972'de Kahramanmaraş'ta doğdu. Demir evli ve 3 çocuk babasıydı.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz 10 Ekim 1993'te Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi. Topçu ve Füze Okulundan 2015 yılında mezun olan Yılmaz, 2018 yılı genel atamalarıyla 8. Kolordu Komutanlığına atandı. Yılmaz evli ve bir çocuk babasıydı.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu 15 Mayıs 1981 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 2005 yılında mezun oldu. Şehit Umulu evli ve 3 çocuk babasıydı.

Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek 1992'de Afyonkarahisar'da doğdu, 2019 yılında Kara Havacılık Okulundan mezun oldu. Şehit Karadirek evli ve bir çocuk babasıydı.

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül 23 Eylül 1976 tarihinde Amasya'da doğdu. Dağ Komando Okulundan 2001'de mezun olan Gül 2020 yılında 51'inci Komando Tugay Komutanlığına atandı. Gül evli ve 2 çocuk babasıydı.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci 9 Aralık 1988 yılında Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğdu, 2014'te Piyade Okul Komutanlığından mezun oldu. Demirci bekardı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.