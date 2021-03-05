Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aracında esrar ele geçirilen teğmen tutuklandı

Hatay'da aracında 82 kilogram esrar ele geçirilen teğmen ile beraberindeki kişi tutuklandı.
 05 Mart 2021 15:46
+Aa- Yazdır
Aracında esrar ele geçirilen teğmen tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ilçesi Suriye sınırı hattındaki askeri yasak bölgeden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Teğmen V.K. ile İ.K'nin bulunduğu aracı Bohşin Mahallesi'nde durdurarak narkotik dedektör köpeği "Öğle" ile arama yaptı.

V.K'ye ait olduğu belirlenen araçta 82 kilogram esrar ile 19 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.K. ve İ.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Vekile şantaj soruşturmasında 1'i polis memuru 3 tutuklama
05 Mart 2021 16:10		 'Termal devre mülk satışı' dolandırıcılığında ikinci dalga: 25 gözaltı
05 Mart 2021 15:58
Sağlık çalışanını darp eden 5 kişi yaralama, tehdit ve hakaretten yargılanacak
04 Mart 2021 17:10		 'Balyoz'da kumpas' davası dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi
04 Mart 2021 16:30
Polis uygulama noktasındaki ölüme ilişkin 3 polise dava
04 Mart 2021 16:23		 New York'taki Türkiye aleyhtarı ilanlara soruşturma
04 Mart 2021 14:55
'Din görevlisi Alevilere hakaret etti' iddiasına Valilikten açıklama
04 Mart 2021 13:32		 Meslektaşını öldüren polis memuru ifadesini yarım bıraktı!
02 Mart 2021 19:16
82,5 yıl ceza alan öğretmen yeniden hakim karşısında
02 Mart 2021 19:14		 'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı
02 Mart 2021 18:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:22 - CHP'li Öztrak'tan 'Eylem Planı' açıklaması: Millet dönüp, bakmadı17:19 - Tabip, diş tabibi ve eczacı ataması için başvurular 08 Mart'ta başlayacak17:13 - 'Çok yüksek riskli' ilde sıcaklık arttı, maske ve mesafe unutuldu17:07 - Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü17:04 - Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kadına adli kontrol17:02 - Rıdvan Dilmen 15 yıllık futbol yorumculuğunu bıraktı
16:58 - Bakan Pakdemirli: 376 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor16:49 - Korgeneral Erbaş 'Keşke bizde şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş16:45 - Ak Parti Milletvekili Erdoğan, eşi ve kızları koronaya yakalandı16:43 - Kiralık villa için tatilhane.com16:40 - Kanada üniversite eğitimi16:39 - Aşısını olan Alman uyruklu Türk vatandaşı: Türkiye salgınla mücadelede süper
16:30 - Gaziantep'te pitbull kavgası: Bekçi bir kişiyi ayağından yaraladı16:24 - 'Çok yüksek riskli' ilde hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonları kapatıldı16:20 - Üniversiteden yeni keşif: Kayseri adını bakteriye verdi16:14 - Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı16:10 - Vekile şantaj soruşturmasında 1'i polis memuru 3 tutuklama
16:07 - İstanbul'da hedef mavi kategori
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
Kaymakamın tepki çeken diyaloğuna Valilikten açıklama geldi
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
Cem Küçük: M. Yavaş, İyi Partili vekile 107 milyonluk ihale verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalif 1
geceye bir şiir bırak 2
halk otobüslerinin son basamağa kadar yolcu alması 3
nazan öncel 4
neresinden tutulsa,elde kalması 1
musafaha 1
MFÖ 4
Okul duvarları ne kadar sağlam 1
böbrek taşı 7
çeyrek altının 160 tl olması 2
SON İLANLAR
Polis Akademisi öğretim elemanı alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam