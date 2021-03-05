'Termal devre mülk satışı' dolandırıcılığında ikinci dalga: 25 gözaltı
|05 Mart 2021 15:58
|+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesindeki devre mülklerin tapularının çıkarılıp, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verileceği bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden aradıkları mağdurlara, 'mail order' sistemi aracılığıyla satış yaptığı ve bu yöntemle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Afyonkarahisar ve İzmir'de önceden belirlenen çok sayıda adrese, geçen ocak ayı sonunda baskın düzenleyen ekipler, 7'si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İKİNCİ DALGADA 100'E YAKIN JANDARMA GÖREV ALDI
Operasyonun ikinci dalgasında, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Bolu, Mersin ve Yalova'da operasyon düzenlendi. 100'e yakın jandarma personelinin katıldığı operasyonlarda, 13'ü kadın, 25 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
MAIL ORDER SİSTEMİ NEDİR?
Mail order sistemi, kısaca kartsız kredi kartı işlemi olarak tanımlanır. Mail order işlemi, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin (kart no, son kullanım tarihi ve CVV) pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlemdir. Bu 3 bilginin pos cihazına tuşlanmasının ardından normal satış işlemi gibi süreç devam eder ve pos bankası kart bankasından otorizasyon alır. Kart hamili pos cihazının yanında olmadığı için tek slip üretilir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vekile şantaj soruşturmasında 1'i polis memuru 3 tutuklama
05 Mart 2021 16:10
|Aracında esrar ele geçirilen teğmen tutuklandı
05 Mart 2021 15:46
|Sağlık çalışanını darp eden 5 kişi yaralama, tehdit ve hakaretten yargılanacak
04 Mart 2021 17:10
|'Balyoz'da kumpas' davası dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi
04 Mart 2021 16:30
|Polis uygulama noktasındaki ölüme ilişkin 3 polise dava
04 Mart 2021 16:23
|New York'taki Türkiye aleyhtarı ilanlara soruşturma
04 Mart 2021 14:55
|'Din görevlisi Alevilere hakaret etti' iddiasına Valilikten açıklama
04 Mart 2021 13:32
|Meslektaşını öldüren polis memuru ifadesini yarım bıraktı!
02 Mart 2021 19:16
|82,5 yıl ceza alan öğretmen yeniden hakim karşısında
02 Mart 2021 19:14
|'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı
02 Mart 2021 18:25