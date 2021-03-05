İstanbul'da hedef mavi kategori
|05 Mart 2021 16:07
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanı ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Dinamik Denetim Modeli Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.
Dünyanın 14'üncü büyük kenti olan İstanbul'da bir yıldır salgınla mücadele ettiklerini belirten Yerlikaya, "Ülkemizde ve İstanbul'da güçlü bir sağlık sistemimiz var. Bu mücadeleyi kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve tüm ekipler olarak hep birlikte verdik. Vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar ile Kontrollü Normalleşme Dönemine geçildiğini anımsatan Yerlikaya, bu yeni süreçte "Dinamik Denetim Modeli" ile denetimlerin hayatın her alanında artarak devam ettiğini vurguladı.
- "İstanbul'da hedefimiz mavi kategori"
Başta yeme-içme yerleri, toplu ulaşım araçları, sosyal ve kültürel mekanlar olmak üzere bütün işletmeleri ziyaret ederek, salgın önlemlerine riayet edilmesi için tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Şehrimizi en düşük risk grubu olan mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Uyum içinde, el ele vererek İstanbul'umuzun salgını yenmesi için çalışacağız. Turuncu kategori şehrimize yakışmıyor. Boğaz'ımız gibi İstanbul masmavi renge bürünmeli. İstanbul'da hedefimiz mavi kategori. Bu hedefimiz, işleri sıkı tutarak ve kurallara uyarak gerçekleşebilir."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mavi kategorinin hedeflendiğini, hem tanıtmanın hem anlatmanın hem de uyarmanın bütün yöneticilerin vazifesi olduğunu ifade etti.
İmamoğlu, sürecin itinayla ve dikkatle yönetilmesi gerektiğini belirterek, sürecin en az sıkıntıyla atlatılması temennisinde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner'in birer sunum gerçekleştirdiği toplantı, belediye başkanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.
Toplantıya; İstanbul Sanayiciler Odası, İstanbul Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Mısır Çarşısı Derneği, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Lokantacılar Esnaf Odası, Pazarcılar Odası, Birleşik Markalar Derneği, İstanbul Bilimum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Perpa A ve B Blok, İstanbul Perakendeciler Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, İSTOÇ, Kapalıçarşı Yönetimi, Gıda Perakendeciler Derneği, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası, Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, İstanbul Otel Motel Kamping Pansiyoncu ve Benzerleri Esnaf Odası, İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası, 15. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği başkanları ve temsilcileri katıldı.
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