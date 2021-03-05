'Çok yüksek riskli' ilde hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonları kapatıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer alan Amasya'da, hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonlarının kapatılması kararlaştırıldı.
|05 Mart 2021 16:24
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İl genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesi için yapılan toplantıya katılan Vali Mustafa Masatlı, son açıklanan vaka haritasında Amasya'nın çok yüksek riskli iller arasına girdiğini hatırlattı.
Değerlendirmeleri sonucunda vaka artışlarının önüne geçmek için hayvan pazarını, bazı ilçelerdeki semt pazarlarını ve fitness salonlarını geçici olarak kapatma kararı aldıklarını belirten Masatlı, "Hedef nüfusumuzu büyük oranda aşılayarak Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldık. Sağlık altyapısı anlamında ise hiçbir eksiğimiz bulunmamakta. Gerek normal, gerekse yoğun bakım yataklarında doluluk oranlarımız oldukça düşük seviyelerde." ifadesini kullandı.
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