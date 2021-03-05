Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gaziantep'te pitbull kavgası: Bekçi bir kişiyi ayağından yaraladı
Gaziantep'te bir bekçi ile pitbull gezdiren bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise bekçi belindeki silahla tartıştığı şahıslardan birini ayaklarından vurarak yaraladı.
|05 Mart 2021 16:30
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y. ile 28 yaşındaki bekçi M.G. arasında, saldırgan hareketler yapan köpek nedeniyle tartışma çıktı. M.Y.'nin ağabeyi Y.Y.'yi çağırması üzerine büyüyen tartışmada bekçi M.G. belindeki silaha sarıldı. M.G., kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Y.Y.'ye tabancayla ateş ederek, şahsı ayaklarından vurdu.
Yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bekçi M.G. hakkında ise soruşturma başlatıldı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kadına adli kontrol
05 Mart 2021 17:04
|Kadın işçilerin taciz iddiasında lojistik firmasından açıklama
05 Mart 2021 15:39
|Akraba olan esnaflar müşteri için kavga etti: 1 yaralı
05 Mart 2021 15:24
|Dün eşini öldürmüştü, polisten kaçarken yakalanınca intihar etti
05 Mart 2021 14:05
|Kamu kurumlarında iş çözme vaadiyle dolandırıcılık: 33 gözaltı
05 Mart 2021 12:27
|Eskişehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti
05 Mart 2021 12:25
|Tuzla'da et üretim tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
05 Mart 2021 11:54
|İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
05 Mart 2021 11:41
|Polis şiddet uyguladı dedi, Emniyet kamera kaydıyla yalanladı
05 Mart 2021 11:41
|Burdur'da sporcuları taşıyan minibüs direğe çarptı: 7 yaralı
05 Mart 2021 11:32