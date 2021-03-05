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Kanada üniversite eğitimi

Kanada üniversite eğitimi
 05 Mart 2021 16:40
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Kanada üniversite eğitimi

Üniversite eğitimini yurt dışında almak isteyen birçok kişinin ilk aklına gelen ülkelerden bir tanesi Kanada'dır. Gerek eğitim olanaklarının ve eğitim sisteminin gelişmiş olması gerekse yaşam standartlarının yüksek olması Kanada'yı en çok tercih edilen ülkelerden biri haline getirmiştir. Sadece eğitim alanında değil, sağlık, sosyal yaşam ve güvenliğin de gelişmiş olması sebebi ile Kanada en çok yaşanmak istenen yerlerden birisi haline gelmiştir. Kanada üniversiteleri de hem akademik gelişim hem de mesleki anlamda oldukça iyi eğitim veren kurumlardır.

Kanada Kolejleri Ve Üniversiteleri

Kanada Kolejleri ve Kanada Üniversiteleri olmak üzere üniversite eğitimi iki grup olarak açıklanabilir. Üniversite eğitiminin süresi ülkemizde olduğu gibi Kanada'da da çoğu bölüm için 4 yıldır. Fakat sağlık ile ilgili bölümler ve hukuk gibi alanlarda eğitim süresi 5 ya da 6 yıla kadar uzanabilir. üniversitelerin hepsi için belirlenmiş eğitim ücretleri vardır ve bu ücretler kurumdan kuruma farklılık gösterir.

Kanada Üniversiteleri Başvuru Şartları

Kanada'da üniversite eğitimi almak için bazı şartlar bulunur. Amerika ile benzer özellikler taşıyan bu şartlar arasında en önemlisi çok iyi seviyede İngilizce bilmektir. İngilizce bilgi seviyenizi TOEFL ve IELTS sınavları ile belgelemeniz gerekmektedir. Lise diploma notunuz un belirli bir ortalamanın üzerinde olmalıdır ya da herhangi bir üniversitenden mezunsanız yine belirli bir ortalamanın üzerinde tamamlamanız gerekiyor. Üniversite mezunları için transkript gereklidir. Ayrıca ders dışında da yaptığınız sosyal aktivitelerinizle ilgili bir CV hazırlamanız önemlidir. Yaptığınız sporlar, varsa dereceleriniz, sosyal faaliyetleriniz ya da gönüllü olarak çalışmışsanız buna dair deneyimlerinizi CV nizde belirtmelisiniz. Kanadadaki üniversitelere sınavsız geçiş şartlarını ve dil şartlarını taşıyan öğrencilerimiz doğrudan başvuru yapabilecektir.

Kanada Sertifika Programları

Kanada'da sadece üniversite eğitimi değil mesleki ve teknik beceri kazanma amaçlı açılmış programlar da bulunur. Kanada sertifika programları teknik ve sanat alanında açılır. Hem uzun dönem hem kısa dönem olarak farklı sertifika programları bulunur. bu sertifika programları bitirildikten sonra Kanada'daki üniversitelere geçiş yapma imkanı bulunur. ayrıca sertifika programına devam ederken maaşlı olarak bir işyerinde çalışabilir ve ücretsiz staj imkanından faydalanabilirsiniz.
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