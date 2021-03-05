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Kiralık villa için tatilhane.com

Kiralık villa son dönemlerin en popüler opsiyonları arasında yer alıyor. Kiralık villa yöntemi ile daha özgür ve rahat tatiller geçirmek mümkün. Otel sistemlerinde olan toplu alanlar ve pek çok insanla aynı ortamı paylaşmadan Tatilhane.com'dan kiralayacağınız villalar ile tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Kiralık villa yöntemi ile kargaşadan uzak olmanın yanı sıra sağlık yönünden de risksiz ve güvenli bir tatil geçirebilirsiniz.

Tatilini kiralık villalarda geçirmek isteyen misafirlerimiz için birçok opsiyonunuz bulunuyor haftalık, aylık, kapalı havuzlu, korunaklı gibi pek çok farklı opsiyon Tatilhane.com'da sizin için hazırlandı. Kiralık villa seçeneklerimizde eşsiz manzara ve evinizde hissedeceğiniz konfor alanını bulabilirsiniz.

 05 Mart 2021 16:43
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Kiralık villa için tatilhane.com

Kiralık villa son dönemlerin en popüler opsiyonları arasında yer alıyor. Kiralık villa yöntemi ile daha özgür ve rahat tatiller geçirmek mümkün. Otel sistemlerinde olan toplu alanlar ve pek çok insanla aynı ortamı paylaşmadan Tatilhane.com'dan kiralayacağınız villalar ile tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Kiralık villa yöntemi ile kargaşadan uzak olmanın yanı sıra sağlık yönünden de risksiz ve güvenli bir tatil geçirebilirsiniz.

Tatilini kiralık villalarda geçirmek isteyen misafirlerimiz için birçok opsiyonunuz bulunuyor haftalık, aylık, kapalı havuzlu, korunaklı gibi pek çok farklı opsiyon Tatilhane.com'da sizin için hazırlandı. Kiralık villa seçeneklerimizde eşsiz manzara ve evinizde hissedeceğiniz konfor alanını bulabilirsiniz.

Kiralık villa seçeneklerimiz arasında havuzlu, kapalı havuzlu, korunaklı gibi farklı birçok seçenek bulunuyor. Kiralık villa seçeneğinin bir diğer avantajı ise klasik otel tatillerine göre çok daha avantajlı fiyatlar ile tatilinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Otel Yerine Villa Tatili Neden Tercih Edilmeli?

Otel tatilleri geçmişten günümüze sıkça tercih edilen yöntemler arasındadır. Ancak son yıllarda villa kiralama yöntemi otel tatilinin önüne geçmeye başladı. Misafirler tarafından da birçok avantajı fark edilen kiralık villa tatilleri her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan COVID - 19 salgını sebebi ile otellerde sağlık sıkıntıları yaşama ihtimalimiz her zaman bulunmakta. Ancak size özel olarak kiralayacağınız villalarda geçireceğiniz tatilde bu riski tamamen ortadan kaldırmaktasınız.

Sağlığın yanı sıra kiralık villa tatillerinde konfor alanınızda oldukça artmaktadır. Size özel alanlarda aileniz ya da arkadaşlarınız ile keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Villa kiralama yönteminin tercih edilmesinde bir diğer neden ise ekonomik açıdır. Otel tatillerine göre çok daha avantajlı olarak villa kiralamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Alacağınız hizmet konusunda da çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bunların içerisinde otellerin aksine saat sınırlaması olmadan havuz kullanımı kapalı ve ısıtmalı havuzlarda kışında tatil keyfi kiralık villalarda mümkündür.

Tatilhane Misafirleri İçin Ayrıcalıklar Neler?

Kiralık villa seçenekleri kendi içerisinde birçok ayrıcalık sunuyor. Tatilhane farkı ile bu ayrıcalıklar daha da artmakta. Tatilhane.com misafirleri eşsiz bir tatil deneyiminin yanı sıra avantajlı araç kiralama, transfer hizmetleri gibi pek çok ekstra hizmet sizi bekliyor. Anlaşmalı olduğumuz firmalardan araç kiralama, havaalanı transfer hizmetlerini oldukça avantajlı fiyatlara alarak kar elde edebilirsiniz. Tatilhane ayrıcalıklarını sizde yaşamak istiyorsanız hemen web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Ülkemizde popüler villa tatil lokasyonları oldukça fazla. Bunlar arasında en çok Antalya Kalkan, Muğla Fethiye gibi bölgelerde villa kiralamaları yapılmakta. Ülkenin en popüler villa tatili yerlerini ayrıntılı incelemek ve hemen rezervasyon yapmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Tatilhane ayrıcalıkları arasında ön ödeme, kredi kartı ile online ödeme gibi seçeneklerde bulunuyor. Sitemiz üzerinden yapılacak villa kiralamalarında %20 ön ödeme sizleri bekliyor. Ayrıca tüm işlemleri güvenli bir şekilde online olarak gerçekleştirmekte mümkün.

Pandemi döneminde en güvenilir tatil seçeneklerinin başında gelen villa kiralamaları için geç kalmadan hemen web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Villa Nasıl Kiralanır?

Kısa süreli ya da uzun süreli fark etmeksizin villa kiralamalarınızı web sitemiz üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirmek mümkün. 2006 yılından bu yana villa kiralama sektörüne rehber olan şirketimizde alanında profesyonel ekibimiz ile size en uygun villa seçeneklerini sunmaktayız. Villa kiralama işleminde ilk yapmanız gereken sitemizden seçeceğiniz villa üzerinde rezervasyon gerçekleştirmektir. Yapacağınız ön rezervasyonda istenilen bilgileri doğru şekilde doldurmak önemlidir.

Daha sonrasında villa kiralama işlemini ödemeleri gerçekleştirerek tamamlayabilirsiniz. Villa kiralamanızdan sonra villaya giriş ve çıkış saatleri seçeceğiniz opsiyona göre farklılık göstermektedir. Tüm villalarımızda temizlik havuz ve bahçe bakımları yapılmaktadır. Sabah erken saatlerde misafirlerimizi rahatsız etmeden her gün havuz ve bahçe bakımları gerçekleştirilir.

Misafirlerimizin sorumluluğunda olan durumlarda bulunmaktadır. Bunlar villa içerisindeki mutfak kullanımı, tercihe göre kendi temizliğinizi sağlamanız gibi seçeneklerdir. Tatilhane ayrıcalığı ile kiralayacağınız villalarımızda tüm işlemler alanında uzman ve profesyonel ekiplerce tüm standartlara uygun şekilde gerçekleştirilir.

Günümüzün en popüler tatil seçeneği olan villa kiralama için web sitemizde yer alan onlarca farklı seçenekten birini hemen seçerek tatilini garantiye alabilirsin. Üstelik başta Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege'de birçok farklı tatil beldesinde havuzlu, korunaklı, muhafazakar ve diğer opsiyonlarda villalar sizi bekliyor. Tatilini riske atmak istemiyorsan hemen Tatilhane.com iletişim kanallarından bize ulaşabilirsin.
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