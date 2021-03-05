Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Parti Milletvekili Erdoğan, eşi ve kızları koronaya yakalandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 05 Mart 2021 16:45
+Aa- Yazdır
Ak Parti Milletvekili Erdoğan, eşi ve kızları koronaya yakalandı

KBMM Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Grup Denetleme Kurulu üyesi olan ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin, eşinin ve kızlarının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan paylaşımında, "Perşembe günü bazı belirtiler üzerine yaptırdığımız testler sonucu eşim, kızlarım ve bende sonuçlar pozitif çıktı. Tedavimiz evde sürmekte bu vesileyle tüm hastalara şifalar dilerken kahraman şehidlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve milletimin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Korgeneral Erbaş 'Keşke bizde şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş
05 Mart 2021 16:49		 Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
05 Mart 2021 15:30
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
05 Mart 2021 14:43		 Filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışarak temaslı kişileri ortaya çıkardı
05 Mart 2021 14:11
Akar, helikopter kazasında yaralı askerin durumu hakkında bilgi verdi
05 Mart 2021 13:55		 Psikolog, yazar ve şair Suna Tanaltay hayatını kaybetti
05 Mart 2021 13:50
'Okullarımızı daha güvenilir hale getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz'
05 Mart 2021 13:47		 Deniz salyası nedeniyle avcılığın azalması hamsi ve istavritin fiyatını artırdı
05 Mart 2021 13:05
Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü yerli aşıda olumlu sonuçlar gelmeye başladı
05 Mart 2021 12:50		 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı
05 Mart 2021 12:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:22 - CHP'li Öztrak'tan 'Eylem Planı' açıklaması: Millet dönüp bakmadı17:19 - Tabip, diş tabibi ve eczacı ataması için başvurular 08 Mart'ta başlayacak17:13 - 'Çok yüksek riskli' ilde sıcaklık arttı, maske ve mesafe unutuldu17:07 - Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü17:04 - Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kadına adli kontrol17:02 - Rıdvan Dilmen 15 yıllık futbol yorumculuğunu bıraktı
16:58 - Bakan Pakdemirli: 376 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor16:49 - Korgeneral Erbaş 'Keşke bizde şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş16:45 - Ak Parti Milletvekili Erdoğan, eşi ve kızları koronaya yakalandı16:43 - Kiralık villa için tatilhane.com16:40 - Kanada üniversite eğitimi16:39 - Aşısını olan Alman uyruklu Türk vatandaşı: Türkiye salgınla mücadelede süper
16:30 - Gaziantep'te pitbull kavgası: Bekçi bir kişiyi ayağından yaraladı16:24 - 'Çok yüksek riskli' ilde hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonları kapatıldı16:20 - Üniversiteden yeni keşif: Kayseri adını bakteriye verdi16:14 - Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı16:10 - Vekile şantaj soruşturmasında 1'i polis memuru 3 tutuklama
16:07 - İstanbul'da hedef mavi kategori
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
Kaymakamın tepki çeken diyaloğuna Valilikten açıklama geldi
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
Cem Küçük: M. Yavaş, İyi Partili vekile 107 milyonluk ihale verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fenikeliler 1
04.03.2021 askeri helikopter kazası 7
eskişehirspor 1
yalı 1
star wars 2
sarelle 1
entropi ve kaos 1
mümeyyiz 1
mücbir sebep 1
dalgasıyla başa çıkamayacağın denize girme 4
SON İLANLAR
Polis Akademisi öğretim elemanı alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam