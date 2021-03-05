Rıdvan Dilmen 15 yıllık futbol yorumculuğunu bıraktı
|05 Mart 2021 17:02
|+Aa- Yazdır
Dilmen'in 15 yıl boyunca aralıksız olarak NTV'de yorumcu olarak görev yaptığı %100 Futbol programı sayısız ödül kazandı ve Türk futbolunun referans programı olarak gösterildi.
Dilmen bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine; onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğimi Mill Futbolcu-Teknik Direktör-Futbol Yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli Babamın ve Annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.
Doğuş Grubu Sayın Başkan'ı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.
Yakın bir zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden! halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve AZMETTİRİCİLERİNİ bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.
Sevgi ve Saygılarımla Rıdvan DİLMEN"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mesut Özil: Önümüzdeki maçlarda olamayacağım
05 Mart 2021 15:08
|Galatasaray, başkentte Ankaragücü'ne mağlup oldu
03 Mart 2021 21:15
|Bakan Kasapoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması
03 Mart 2021 16:35
|Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı
02 Mart 2021 21:02
|Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı
02 Mart 2021 18:46
|FIFA'dan Hagi-Alex oylaması
02 Mart 2021 18:35
|Bakan Kasapoğlu: Bu ay seyircili maçlar başlayabilir
01 Mart 2021 07:15
|Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye yenildi
28 Şubat 2021 20:54
|Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 8'e çıkardı
27 Şubat 2021 21:09
|Bakan Kasapoğlu'ndan 'Bölgesel Amatör Lig' açıklaması
26 Şubat 2021 17:45