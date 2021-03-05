Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.
|05 Mart 2021 17:07
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