'Çok yüksek riskli' ilde sıcaklık arttı, maske ve mesafe unutuldu

Kırmızı kategoride, 'çok yüksek riskli' il olarak bulunan Konya'da hava sıcaklığının 14 dereceye çıkmasıyla tedbirler unutuldu. Sokak ve caddelerin kalabalıklaştığı kentte, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayanlar olduğu da gözlendi.

Konyalı Şükran Abayhan (74), herkesi kurallara uymaya davet ederek, ''Ne olur; biraz duyarlı olalım, şu hastalıktan kurtulalım. Korkumuzdan dışarı çıkamıyoruz, yürümeyi unuttum. Maske kullanan çok az. Lütfen, mesafe ve maske kurallarına uyalım" dedi.

Acil sağlık hemşiresi Gürhan Abayhan (51) da "Kurallara uyan ne yazık ki az, başına gelmeyen bilmiyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Bilhassa Konya'nın daha çok uyması gerekiyor. Kırmızı illerden çıkmamız için kurallara uyulması gerekiyor. Bunun kurtuluşu; maske, mesafe ve hijyen" diye konuştu.