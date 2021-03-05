BOTAŞ 'fiyat farkı hesabı hazırlamadan ödeme' yaptığı iddialarına cevap verdi

Şirketten yapılan basın açıklamasında, BOTAŞ'ın aralık 2016'da pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği ihale kapsamında yapılan işlerde, yüklenici firmanın iş artışına gittiği ve BOTAŞ'ın "fiyat farkı hesabı" hazırlamadan firmaya fazladan 5,3 milyon lira ödediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Sayıştay Başkanlığının kuruluşumuzla ilgili 2018 yılı Denetim Raporunda yer alan Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmesi imzalanan 'Marmara Ereğlisi LNG Terminali Send Out Kapasitesinin Artırılması Yapım İşi'nde, iş artışına konu olan imalatlara dair fiyat farkı verilmemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- TürkAkım'da tamamlanma oranı

Açıklamada, 2018'de başlanan ve 2019 sonunda tamamlanması planlanan TürkAkım Kara Kısmı Projesi'nin sadece yüzde 37,73'ünün tamamlandığı iddiasına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi.

"TürkAkım Kara Kısmı Projesi olarak tarif edilen iş, 2 ana yapım işinden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, Kırklareli'nin Kıyıköy ilçesinden başlayarak ülkemiz topraklarından geçen ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Bulgaristan sınırında son bulan 48 inç çapında yaklaşık 142 bin metre uzunluğundaki transit boru hattından oluşan 'TürkAkım Kara Kısmı-2 Doğal Gaz Boru Hattı' yapım işi olup 2 faz halinde planlanan projenin yapım çalışmaları, yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede, 26 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanmıştır. 2019 sonu itibarıyla sistem işletmeye alınmıştır. Rusya Federasyonu'na ait doğal gazın ülkemiz ana iletim hattına bağlanması amacıyla Kırklareli'nin Kıyıköy ilçesinden başlayarak Tekirdağ'ın Misinli mahallesinde son bulan 48 inç çapında yaklaşık 69 bin metre uzunluğundaki boru hattından oluşan 'TürkAkım Kara Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı' yapım çalışmaları da, 10 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanmış, 2019 sonu itibarıyla sistem işletmeye alınmıştır. Bahsi geçen haberde yer alan bilgiler ve ilerleme yüzdeleri gerçekten uzak ifadeler olup her iki proje de zamanında tamamlanarak işletmeye alınmıştır."

AB fonlarıyla yürütülen projelerin sadece yüzde 4,57'sinin tamamlandığı yönündeki iddialar da BOTAŞ tarafından reddedildi.

Açıklamada, 2012'den bugüne AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı kapsamında 16 proje geliştirildiğinin altı çizilerek, "BOTAŞ, bu projelerin karşılığı olarak AB'den 19,1 milyon avro finansman temin etmiştir. Geliştirilen 16 projeden, 3,1 milyon avro karşılığı olarak 5 proje sözleşmelere uygun olarak tamamlanmış, 9,1 milyon avro karşılığı 7 projenin sözleşmeleri yapılmış ve yüzde 95 ilerleme kaydedilmiş, IPA 3 programı kapsamında onaylanan 6,9 milyon değerinde 4 projenin ise ihalesi yapılma aşamasına gelinmiştir." ifadeleri kullanıldı.