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Öğrenci yurduna giden yol kapatıldı, belediye açıklama yaptı

Sinop'ta kız öğrenci yurdu yolunun kendi tapulu arazilerinden geçtiğini iddia eden vatandaşların yolu trafiğe kapatmasının ardından açıklama yapan Sinop Belediyesi, yolun asfalt kaplamasının kendilerince yapılmadığını duyurdu.
 05 Mart 2021 17:44
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Öğrenci yurduna giden yol kapatıldı, belediye açıklama yaptı

Sinop Belediye Başkanlığı'nca yapılan açıklamada konu hakkında, "İlimiz Osmaniye Mahallesi'nde bulunan; kısa süre önce mülkiyet sahibi değişen, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait ve yüksek öğrenim öğrenci yurdu olarak faaliyet gösteren binaya ulaşım sağlamak amacıyla, imar planlarında yol olarak görülen ancak henüz kamulaştırması gerçekleştirilmeyen özel mülkiyete ait olan 'yolun asfalt kaplamasının belediyemiz ekiplerince gerçekleştirildiği' yönündeki haberler fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
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