Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım

Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kıymetli maden ve kambiyo mevzuatında yaptığı yeni düzenlemeler ile önemli görevler üstlenerek altın piyasasında iç kontrol, denetim ve sorumlu tedarik zinciri için gerekli çalışmaları tamamladı.
 05 Mart 2021 18:08
+Aa- Yazdır
Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kıymetli maden ve kambiyo mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler ışığında, altın ithalatı ve ticaretinde oluşturulacak denetim mekanizması ile ülkemizin uluslararası merkez olması yolunda önemli bir adım atıldı.

Borsa İstanbul, düzenlemelerle birlikte oluşturacağı sorumlu altın tedarik zinciri ile altının madenden çıkış aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm adımlarını kontrol edebilecek ve kayıt altına alacak. Bu yapısal dönüşümle birlikte şeffaf, etkin bir piyasa tesis edilmesi ve piyasanın en üst uluslararası standartlara kavuşması hedeflenmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş.'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dünya altın piyasalarında önemli bir yeri olan ülkemizde, Bakanlığımız son dönemde hayata geçirdiği uluslararası alanda kabul gören sorumlu altın tedarik zinciri uygulamaları ve diğer düzenlemeler ile altın piyasasında kontrol, denetim ve raporlama uygulamalarına farklı bir bakış açısı geliştirme yönünde irade ortaya koymuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkilendirmesi sonucunda; Borsa İstanbul bu alanda yapacağı düzenlemeler ile piyasa standartlarını daha da yüksek seviyelere taşıyacaktır. Dünyanın ilk spot borsalarından birini kuran, yüzlerce yıllık altın ve sarrafiye kültürüne sahip ve halihazırda kırk binin üzerindeki kuyumcu noktasıyla dünyanın en önemli birkaç mücevher ve altın sikke üreticisinden biri olan ülkemizde, altın ithalatının daha güvenilir ticari standartlara kavuşturulması hedeflenmiştir. Uluslararası saklama merkezi olma yolunda da önemli bir adım olarak gördüğümüz düzenlemelerin sektörün global standartlara erişmesinde de önem arz ettiğini düşünüyoruz" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
05 Mart 2021 18:37		 Borsa günü yükselişle tamamladı
05 Mart 2021 18:35
Altının gramı günü 411 TL'den tamamladı
05 Mart 2021 17:55		 Dolar yeniden 7,50 TL'nin altına geriledi
05 Mart 2021 17:40
Dövizden çıkışlar sürüyor: Şirketler döviz satıyor!
04 Mart 2021 22:10		 ABD tahvil faizleri yeniden arttı. Dolar 7,60 TL'ye dayandı
04 Mart 2021 22:06
Borsa günü yükselişle tamamladı
04 Mart 2021 18:28		 Çeyrek altın 664 TL'ye yükseldi
04 Mart 2021 17:52
Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?
04 Mart 2021 17:48		 Merkez Bankası rezervleri arttı
04 Mart 2021 14:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - Yarın restoran, lokanta ve kafeteryalar denetlenecek18:51 - Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı18:46 - Çok yüksek riskli ilde 'Benim rengim mavide' kampanyası18:37 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:35 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:33 - MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamında resim ve müzik yarışması
18:29 - MSB, düşen helikopter ile ilgili ilk inceleme sonucunu açıkladı18:26 - Altı ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı18:22 - Meteoroloji harita paylaştı! Yağış düşüşü yüzde 80'i aştı18:18 - Temaslılarını gizlediler, ekipler boş pide kutularından tespit etti18:14 - Helikopter kazasında şehit olan uzman çavuşun vasiyeti ortaya çıktı18:08 - Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım
18:04 - Yeşim Salkım'dan 'Sisi' hakkında suç duyurusu17:55 - Altının gramı günü 411 TL'den tamamladı17:44 - MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı17:44 - Öğrenci yurduna giden yol kapatıldı, belediye açıklama yaptı17:40 - Dolar yeniden 7,50 TL'nin altına geriledi
17:35 - BOTAŞ 'fiyat farkı hesabı hazırlamadan ödeme' yaptığı iddialarına cevap verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
Kaymakamın tepki çeken diyaloğuna Valilikten açıklama geldi
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Başım gözüm üstüne 5
müslüm gürses 3
kalif 1
sehven 3
bayern münih 1
unutulmayan dizi müzikleri 6
Makbule Gülşah Canbolat 1
çeyrek altının 160 tl olması 2
sarımsak 1
oğlunu kurban eden adam 2
SON İLANLAR
Polis Akademisi öğretim elemanı alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam