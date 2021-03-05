Helikopter kazasında şehit olan uzman çavuşun vasiyeti ortaya çıktı
|05 Mart 2021 18:14
|+Aa- Yazdır
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olan şehidin yakınları acı haber ile yıkıldı.
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Şehidin annesi ve kız kardeşi, cenaze için memleketleri Kayseri'ye giderken, ailenin komşusu Hüseyin Akyüz, "Şehidimiz, aslen Kayseriliydi ama burada annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu. 2 yıldır bu apartmanda oturuyorlardı. Esas görev yeri İzmir ancak Bingöl'e geçici görevle gitmişti. En son 3- 4 gün önce geldiğinde görüştüğümüzde, 'Göreve gidiyorum Hüseyin amca' dedi. Ben de 'Oğlum güle güle git, güle güle gel' dedim. Ara ara böyle görevlere gittiği olurdu. Babası çok önceden vefat etmiş. Şehidimiz, çok candan bir insandı. Kimseyi kırmazdı. Şehadet haberini aldığımızda yıkıldık. Ailesine, 'Şehit olursam beni babamın yanına gömün' diye vasiyet etmiş. Onlar da oraya gittiler" dedi.
Emine Yaver de "Çok üzüldük, acı haberi alınca beynimizden vurulmuşa döndük. Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" diye konuştu.
Solmaz Gökçen ise şehidi en son 2 gün önce gördüğünü ifade ederek, "Şehadet haberini öğrenince şok olduk. Oğlum da asker olduğu için çok etkilendim, kötü oldum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteoroloji harita paylaştı! Yağış düşüşü yüzde 80'i aştı
05 Mart 2021 18:22
|Temaslılarını gizlediler, ekipler boş pide kutularından tespit etti
05 Mart 2021 18:18
|Korgeneral Erbaş 'Keşke bizde şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş
05 Mart 2021 16:49
|Ak Parti Milletvekili Erdoğan, eşi ve kızları koronaya yakalandı
05 Mart 2021 16:45
|Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
05 Mart 2021 15:30
|Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
05 Mart 2021 14:43
|Akar, helikopter kazasında yaralı askerin durumu hakkında bilgi verdi
05 Mart 2021 13:55
|Psikolog, yazar ve şair Suna Tanaltay hayatını kaybetti
05 Mart 2021 13:50
|'Okullarımızı daha güvenilir hale getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz'
05 Mart 2021 13:47
|Deniz salyası nedeniyle avcılığın azalması hamsi ve istavritin fiyatını artırdı
05 Mart 2021 13:05