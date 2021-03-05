Vaka sayıları bugün de 11 binin üzerinde
|05 Mart 2021 20:17
|+Aa- Yazdır
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 698 oldu.
Son 24 saatte 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.
Test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şehidin kız kardeşi: Anne, ağabeyim morgda üşür
05 Mart 2021 19:45
|Bakan Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
05 Mart 2021 19:16
|Meteoroloji harita paylaştı! Yağış düşüşü yüzde 80'i aştı
05 Mart 2021 18:22
|Temaslılarını gizlediler, ekipler boş pide kutularından tespit etti
05 Mart 2021 18:18
|Helikopter kazasında şehit olan uzman çavuşun vasiyeti ortaya çıktı
05 Mart 2021 18:14
|Korgeneral Erbaş 'Keşke bizde şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş
05 Mart 2021 16:49
|Ak Parti Milletvekili Erdoğan, eşi ve kızları koronaya yakalandı
05 Mart 2021 16:45
|Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
05 Mart 2021 15:30
|Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
05 Mart 2021 14:43
|Akar, helikopter kazasında yaralı askerin durumu hakkında bilgi verdi
05 Mart 2021 13:55