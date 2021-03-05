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MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamında resim ve müzik yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında resim ve müzik yarışması açtı.
 05 Mart 2021 18:33
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MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamında resim ve müzik yarışması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı güzel sanatlar liseleri öğrencilerinin önderliğinde gerçekleşecek sanatsal etkinliklerle öğrencilerin kişisel gelişimleri ve sosyal etkileşimlerinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesinin" mesleki ve teknik anadolu liselerinin sanata eğilimli öğrencileri, güzel sanatlar liselerinin resim/müzik bölümünde öğrenim gören gönüllü öğrenciler ile bu okullardaki öğretmenleri kapsadığı anımsatıldı.

Etkinlik kapsamında oluşturulacak il seçici kurulları tarafından resim alanı ve müzik ses icrası alanındaki birincilere diz üstü bilgisayar ödülü verileceği kaydedildi.

Etkinliklerde, ayrıca ürün veya eser ortaya çıkartılmasını sağlayan güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile her iki alanda illerinde ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Katılım ve Teşekkür Belgesi" düzenleneceği bildirildi.

Yarışmanın sonuçlarının, 24 Mayıs'ta https://mtegm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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