Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|05 Mart 2021 18:37
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,80 artarak 1.541,98 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,19 değer kazanarak 7,4940 liraya yükselirken, avro yüzde 0,31 azalarak 8,9550 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları oldu.
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