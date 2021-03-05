Çok yüksek riskli ilde 'Benim rengim mavide' kampanyası
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da, Valilik tarafından Kovid-19 vakalarının azaltılması için "Benim rengim mavide" kampanyası başlatıldı.
|05 Mart 2021 18:46
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Samsun Valiliğinin sosyal medya sitesinden başlattığı kampanyada, "#BenimRengimMavi'de", "#SamsunaMaviYakışır" ve "#HedefMaviSamsun" hashtag paylaşımları yer alıyor.
Paylaşımlarda, "Güzel sahillerimizde birlikte olacağımız mutlu günler yakın. #SamsunaMaviYakışır #HedefMaviSamsun. Koronavirüsün rengi kırmızıyla sağlığın rengi mavi arasındaki mücadelede #BenimRengimMavi'de önlemlere uy, aile ve taziye ziyaretlerine ara ver! Senin için mücadele eden sağlık çalışanlarının emeklerini boşa çıkarma!" ifadelerine yer verildi.
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