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Çok yüksek riskli ilde 'Benim rengim mavide' kampanyası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da, Valilik tarafından Kovid-19 vakalarının azaltılması için "Benim rengim mavide" kampanyası başlatıldı.
 05 Mart 2021 18:46
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Çok yüksek riskli ilde 'Benim rengim mavide' kampanyası

Samsun Valiliğinin sosyal medya sitesinden başlattığı kampanyada, "#BenimRengimMavi'de", "#SamsunaMaviYakışır" ve "#HedefMaviSamsun" hashtag paylaşımları yer alıyor.

Paylaşımlarda, "Güzel sahillerimizde birlikte olacağımız mutlu günler yakın. #SamsunaMaviYakışır #HedefMaviSamsun. Koronavirüsün rengi kırmızıyla sağlığın rengi mavi arasındaki mücadelede #BenimRengimMavi'de önlemlere uy, aile ve taziye ziyaretlerine ara ver! Senin için mücadele eden sağlık çalışanlarının emeklerini boşa çıkarma!" ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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