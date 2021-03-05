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Bakan Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
 05 Mart 2021 19:16
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Bakan Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirerek, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Anadolu Ajansı
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