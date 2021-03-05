Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a 'artış var' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini açıkladı. Bakan Koca, 'istanbul'daki polikliniklerde hasta artışı olduğu görülüyor'' diyerek uyarıda bulundu.
 05 Mart 2021 19:22
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a 'artış var' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, "İstanbul'da polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir Valisi: Yumruk selamı dahi her türlü temastan kaçınalım
05 Mart 2021 20:26		 13 yaşındaki çocuk ders çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti
05 Mart 2021 20:01
Çok yüksek riskli ilde 'Benim rengim mavide' kampanyası
05 Mart 2021 18:46		 Öğrenci yurduna giden yol kapatıldı, belediye açıklama yaptı
05 Mart 2021 17:44
'Çok yüksek riskli' ilde sıcaklık arttı, maske ve mesafe unutuldu
05 Mart 2021 17:13		 Aşısını olan Alman uyruklu Türk vatandaşı: Türkiye salgınla mücadelede süper
05 Mart 2021 16:39
İstanbul'da hedef mavi kategori
05 Mart 2021 16:07		 Validen çağrı: İki ay hayırsız evlat olun
05 Mart 2021 16:03
Kırmızı renkte bulunan Edirne'de banklar geçici olarak kaldırıldı
05 Mart 2021 12:26		 Bitlis büryan kebabı coğrafi işaret tescil belgesi aldı
04 Mart 2021 19:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:42 - Emniyetten 'EBA' adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı20:37 - Kalp krizi geçirip, ölen matematik öğretmeninin fenalaştığı anlar kamerada20:26 - Balıkesir Valisi: Yumruk selamı dahi her türlü temastan kaçınalım20:17 - Vaka sayıları bugün de 11 binin üzerinde20:14 - Hastane güvenlik görevlilerini yaralayan baba ve oğlu tutuklandı20:11 - Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı
20:08 - Yedi ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı20:01 - 13 yaşındaki çocuk ders çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti19:45 - Şehidin kız kardeşi: Anne, ağabeyim morgda üşür19:30 - Faizsiz konut düzenlemesi sisteme ilgiyi katlayacak19:22 - Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a 'artış var' uyarısı19:16 - Bakan Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
19:09 - Ekmek arasından para çıktı, görenler şaşkına döndü18:58 - Korona ile mücadelede 'Haftalık Tematik Denetim' sürecine geçiliyor18:51 - Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı18:46 - Çok yüksek riskli ilde 'Benim rengim mavide' kampanyası18:37 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
18:35 - Borsa günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
Kaymakamın tepki çeken diyaloğuna Valilikten açıklama geldi
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pide kuyruğu 2
makarna 6
pelit 1
sözlük kuralları 1
camekan notu 1
ankarada deniz olmaması 2
sosyal paylaşım sitelerinde önüne gelen kadını eklemek 3
alaca 1
Sevgi pıtırcığı 1
mathnet 1
SON İLANLAR
Polis Akademisi öğretim elemanı alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam