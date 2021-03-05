Şehidin kız kardeşi: Anne, ağabeyim morgda üşür
|05 Mart 2021 19:45
|+Aa- Yazdır
Bitlis'in Tatvan ilçesine giderken kaza kırıma uğrayıp düşen helikopterde şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, Ankara'da yapılan törenin ardından havayolu ile memleketi Kayseri'ye getirildi. 12. Hava Üs Komutanlığı'ndan alınan şehidin cenazesi, daha sonra kortej eşliğinde Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi. Burada askerlerin omuzlarında şehidin cenazesinin bulunduğu al bayrağa sarılı tabut morga alındı.
Bu sırada şehidin annesi Aynur Aybirdi ile şehidin kız kardeşi Nagehan Demirci gözyaşı döktü. Annesine seslenen şehidin kız kardeşi Nagehan Demirci, "Anne ağabeyim burada üşür" dedi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzunpınar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vaka sayıları bugün de 11 binin üzerinde
05 Mart 2021 20:17
|Bakan Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
05 Mart 2021 19:16
|Meteoroloji harita paylaştı! Yağış düşüşü yüzde 80'i aştı
05 Mart 2021 18:22
|Temaslılarını gizlediler, ekipler boş pide kutularından tespit etti
05 Mart 2021 18:18
|Helikopter kazasında şehit olan uzman çavuşun vasiyeti ortaya çıktı
05 Mart 2021 18:14
|Korgeneral Erbaş 'Keşke bizde şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş
05 Mart 2021 16:49
|Ak Parti Milletvekili Erdoğan, eşi ve kızları koronaya yakalandı
05 Mart 2021 16:45
|Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
05 Mart 2021 15:30
|Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
05 Mart 2021 14:43
|Akar, helikopter kazasında yaralı askerin durumu hakkında bilgi verdi
05 Mart 2021 13:55