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Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.
 05 Mart 2021 20:11
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Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ş, S.C, K.G.B, O.K, F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden O.K. ve F.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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