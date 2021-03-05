Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı
Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.
|05 Mart 2021 20:11
|+Aa- Yazdır
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ş, S.C, K.G.B, O.K, F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden O.K. ve F.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eskişehir'de eski HDP'li yöneticilerin bulunduğu 4 şüpheliye adli kontrol
05 Mart 2021 15:10
|Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
05 Mart 2021 14:52
|FETÖ üyeliğinden yargılanan ünlü işadamı ev hapsiyle tahliye oldu
05 Mart 2021 14:17
|Hrant Dink cinayeti davasında karar, 26 Mart'taki duruşmada açıklanacak
05 Mart 2021 11:30
|Kumpas hakim ve savcılarının 'Balyoz' yargılaması 8 Mart'ta başlayacak
05 Mart 2021 11:17
|Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05 Mart 2021 10:18
|İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
05 Mart 2021 10:00
|3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
05 Mart 2021 09:57
|Deniz Kuvvetleri yapılanmasından 40 kişiye FETÖ gözaltısı
05 Mart 2021 09:18
|FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheliye adli kontrol
04 Mart 2021 18:04