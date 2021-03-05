Balıkesir Valisi: Yumruk selamı dahi her türlü temastan kaçınalım
|05 Mart 2021 20:26
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Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir'le kent genelindeki denetimlere katıldı.
Vatandaşlara ve toplu taşıma şoförlerine maske, hijyen ve mesafe uyarılarında bulunan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının önlenebilmesi için hareketliliğin azaltılması gerektiğine vurgu yaptı.
Balıkesirlilere hafta sonu evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunan Şıldak, şunları kaydetti:
"Yarın işi olmayan dışarıya çıkmasın. Cumartesi geceden itibaren kısıtlama olacak evde olmak zorundayız ama görüyoruz vatandaşlar bir takım alışverişi, marketi, fırını, pastaneyi bahane edip adeta yürüyüşe çıkıyorlar bunu yapmasınlar.
Pazar günü istisnasız herkesin dışarı çıkmadan evinde geçirmesini istiyoruz. Evet bu imkanı sağlıyor devletimiz. Zorunlu ihtiyaçlar için çıkılıyor. Ama her dışarıdaki insan korona riskini artırıyor. Hafta sonunu evimizde geçirelim."
Vali Şıldak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlattığı "Dijital Tır"ı da ziyaret etti.
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