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Kalp krizinden hayatını kaybeden matematik öğretmeninin fenalaştığı anlar kamerada

KARS'ın Kağızman ilçesinde, eşi ile markette alışveriş yaparken fenalaşarak dışarı çıkan matematik öğretmeni Abdullah Gürsoy geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gürsoy'un fenalaştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
 05 Mart 2021 20:37
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Olay, saat 10.30 sıralarında Şahindere Mahallesi Narimkale Caddesi'ndeki markete türkçe öğretmeni eşi Alev Gürsoy (43) ile giren matematik öğretmeni Abdullah Gürsoy bir anda fenalaşınca dışarı çıktı. Bir süre marketin önündeki kaldırımda oturan Abdullah Gürsoy kalkmak istediği sırada eşine sarılarak bayıldı. Bu sırada Alev Gürsoy'un (35) çığlıklarını duyan vatandaşlar, yanına gitti ve Abdullah Gürsoy'a müdahalede bulundu. Abdullah Gürsoy, eşi Alev Gürsoy'un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kağızman Devlet Hastanesine götürülmek üzere ambulansa alındı. Abdullah Gürsoy, yolda yaşamını yitirdi.

3 yıldır Kağızman Anadolu Lisesi'nde görev yapan Abdullah Gürsoy'un cenazesi Ordu'da toprağa verileceği açıklandı. Öğretmenin ani ölümü meslektaşları, öğrencileri ve ilçe halkını yasa boğarken, Gürsoy'un fenalaştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
DHA
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