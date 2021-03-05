Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret Türk lirası ile olmalı
|05 Mart 2021 21:01
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Bakan Pekcan, KKTC'deki ziyaretleri kapsamında temaslarda bulunarak sırasıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi.
Başbakan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC'nin ortak bir hedefe yürüdüğünü belirterek bu hedefin de KKTC'yi ekonomik olarak daha ileri taşımak olduğunu ifade etti. KKTC'nin ekonomisinin hizmet sektörüne dayalı olarak geliştiğinin altını çizen Saner, bunların başında turizmin geldiğini, tarımsal alanlardan da ciddi gelirler edilebileceğini söyledi. Saner, "Elde ettiğimiz tarım ürünlerinin başta yurtdışı olmak üzere ana vatan Türkiye'de de pazarlanabilmesi için gerekli çalışmaların ortak yapılması gerektiğine inanıyorum." dedi.
Başbakan Saner, Türkiye'deki yazılı programların KKTC'deki girişimcilere de aynı şartlar ve koşullarda sunulmasıyla çok ciddi bir ekonomik döngünün olacağını aktardı. Türkiye'nin sanayi bölgelerinin geliştirilmesi konusunda bir marka olduğunu söyleyen Saner, aynı markanın KKTC'de de oluşmasının önemine dikkati çekti.
Saner, her zaman KKTC'nin yanında olan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini iletti.
- "Türkiye ile KKTC arasındaki ticarette dolar konuşulmamalı"
Bakan Pekcan ise Türkiye'nin her zaman ve her konuda KKTC'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye ile KKTC'nin ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, KKTC'nin ihracatında ürün çeşitliliğinin artırılması ve KKTC'de üretilen ürünlerin uluslararası piyasalara sorunsuz olarak ihraç edilmesiyle ilgili bir çalışma başlattıklarını anlatan Pekcan, "Bu çalışmamızda STK'lerimizin ve KKTC iş dünyasının da görüşlerini aldık." diye konuştu.
Pekcan, Türkiye ile KKTC iş dünyalarının karşılıklı görüştüğünü belirterek "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini, gümrüklerdeki iş birliği konusunda Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da vurguladı.
Bugün iş dünyasıyla görüşmesinde bir koşul ileri sürdüklerini hatırlatan Pekcan, "Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret Türk lirası ile olmalı, Türkiye ile KKTC arasındaki ticarette dolar konuşulmamalı. Bakın o zaman KKTC'nin Türkiye'ye ihracatı ne kadar artıyor. Bu önemli bir konu, her iki tarafın ticareti menfaatleri açısından da son derece anlamlı." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan'a, ziyaretleri sırasında, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ve KKTC'den bazı STK temsilcileri eşlik etti.
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