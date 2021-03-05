Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama

TATVAN'DA 11 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU HELİKOPTER GÖRÜNTÜLENDİ Bingöl'den Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucu 10 asker şehit oldu, 3 asker ise ağır şekilde yaralandı. Bitlis'te 10 askerin şehit olduğu helikopter de görüntülendi.