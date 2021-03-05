Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İşte cevabı
|05 Mart 2021 21:30
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Açıklanan yeni karara göre, 5 Mart Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlayıp sabah 5'e kadar sürecek. Cumartesi günü ise gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması 6 Mart cumartesi günü akşam 21.00'den pazar gününün tamamını kapsayarak 8 Mart pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK?
6 Mart cumartesi günü akşam 21.00'den, 8 Mart pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK İLLER
7 Mart pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:
ORTA RİSKLİ İLLER
Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.
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