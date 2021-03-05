Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çok yüksek riskli' ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım vatandaşlara hafta sonu evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
 05 Mart 2021 21:51
+Aa- Yazdır
'Çok yüksek riskli' ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece 21.00'den yarın 05.00'e, cumartesi 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasını anımsatarak vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

"HedefMaviKategori" etiketiyle yapılan paylaşımda Kaldırım, "Yarın gönüllü olarak evlerimizde kalalım, lütfen dışarı çıkmayalım, risk almayalım. Başarırsın Sakaryam." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım ayrıca, vatandaşların kalabalıklardan ve ziyaretlerden uzak durmasını gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir Valisi: Yumruk selamı dahi her türlü temastan kaçınalım
05 Mart 2021 20:26		 13 yaşındaki çocuk ders çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti
05 Mart 2021 20:01
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a 'artış var' uyarısı
05 Mart 2021 19:22		 Çok yüksek riskli ilde 'Benim rengim mavide' kampanyası
05 Mart 2021 18:46
Öğrenci yurduna giden yol kapatıldı, belediye açıklama yaptı
05 Mart 2021 17:44		 'Çok yüksek riskli' ilde sıcaklık arttı, maske ve mesafe unutuldu
05 Mart 2021 17:13
Aşısını olan Alman uyruklu Türk vatandaşı: Türkiye salgınla mücadelede süper
05 Mart 2021 16:39		 İstanbul'da hedef mavi kategori
05 Mart 2021 16:07
Validen çağrı: İki ay hayırsız evlat olun
05 Mart 2021 16:03		 Kırmızı renkte bulunan Edirne'de banklar geçici olarak kaldırıldı
05 Mart 2021 12:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Sekiz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı22:07 - 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınması davasında karar çıktı22:04 - Şehitlere hakaret eden kadının serbest kalmasına Başsavcılıktan itiraz22:03 - ABD: Erdoğan ile Biden arasında görüşme olacak21:52 - Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı21:51 - 'Çok yüksek riskli' ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı
21:41 - Vali'den 'Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyin' uyarısı21:30 - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İşte cevabı21:19 - Dinamik Denetim Modeli'nin ilk uygulama sonuçları açıklandı21:10 - Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama21:01 - Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret Türk lirası ile olmalı20:50 - Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı
20:42 - Emniyetten 'EBA' adı kullanılarak dolandırıcılık uyarısı20:37 - Kalp krizinden hayatını kaybeden matematik öğretmeninin fenalaştığı anlar kamerada20:26 - Balıkesir Valisi: Yumruk selamı dahi her türlü temastan kaçınalım20:17 - Vaka sayıları bugün de 11 binin üzerinde20:14 - Hastane güvenlik görevlilerini yaralayan baba ve oğlu tutuklandı
20:11 - Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
Kaymakamın tepki çeken diyaloğuna Valilikten açıklama geldi
Erdoğan ile Bahçeli görüştü, senaryolar havada uçuştu
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
Mahkumların görüşmeleri kayda alınacak
11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pasiflora 2
apartman yöneticisi 1
çapuk 1
emek harcamadan olumlu bir şey elde edilemez 4
pireyi deve yapmak 2
camekan notu 1
şu an çalan şarkı 1
müslüm gürses 3
makarna 4
erkeğin ağlaması 2
SON İLANLAR
Polis Akademisi öğretim elemanı alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam