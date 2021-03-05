'Çok yüksek riskli' ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım vatandaşlara hafta sonu evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
|05 Mart 2021 21:51
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Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece 21.00'den yarın 05.00'e, cumartesi 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasını anımsatarak vatandaşları kurallara uymaya davet etti.
"HedefMaviKategori" etiketiyle yapılan paylaşımda Kaldırım, "Yarın gönüllü olarak evlerimizde kalalım, lütfen dışarı çıkmayalım, risk almayalım. Başarırsın Sakaryam." ifadelerine yer verdi.
Kaldırım ayrıca, vatandaşların kalabalıklardan ve ziyaretlerden uzak durmasını gerektiğini kaydetti.
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