Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.
 05 Mart 2021 21:52
+Aa- Yazdır
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Hamran'daki saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.

Terhin'deki saldırıda ise can kaybına ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Terhin bölgesi, 2 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
ABD: Erdoğan ile Biden arasında görüşme olacak
05 Mart 2021 22:03		 Ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı
04 Mart 2021 23:45
Yeni Zelanda'da 8.1 büyüklüğünde deprem
04 Mart 2021 23:26		 İtalya, Avustralya'ya AstraZeneca aşısının ihracatını engelledi
04 Mart 2021 23:20
DSÖ: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda
04 Mart 2021 22:38		 Dr. Mehmet Öz havalimanında hayat kurtardı
04 Mart 2021 08:46
Dünyada en fazla milyardere sahip ülke belli oldu
03 Mart 2021 23:05		 Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
03 Mart 2021 13:35
Zafer tamam sıra adalette
03 Mart 2021 06:15		 Katar Savunma Bakanlığı: Türkiye ile yeni işbirliği anlaşmaları imzaladık
03 Mart 2021 00:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Sekiz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı22:07 - 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınması davasında karar çıktı22:04 - Şehitlere hakaret eden kadının serbest kalmasına Başsavcılıktan itiraz22:03 - ABD: Erdoğan ile Biden arasında görüşme olacak21:52 - Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı21:51 - 'Çok yüksek riskli' ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı
21:41 - Vali'den 'Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyin' uyarısı21:30 - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İşte cevabı21:19 - Dinamik Denetim Modeli'nin ilk uygulama sonuçları açıklandı21:10 - Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama21:01 - Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret Türk lirası ile olmalı20:50 - Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı
20:42 - Emniyetten 'EBA' adı kullanılarak dolandırıcılık uyarısı20:37 - Kalp krizinden hayatını kaybeden matematik öğretmeninin fenalaştığı anlar kamerada20:26 - Balıkesir Valisi: Yumruk selamı dahi her türlü temastan kaçınalım20:17 - Vaka sayıları bugün de 11 binin üzerinde20:14 - Hastane güvenlik görevlilerini yaralayan baba ve oğlu tutuklandı
20:11 - Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
Kaymakamın tepki çeken diyaloğuna Valilikten açıklama geldi
Erdoğan ile Bahçeli görüştü, senaryolar havada uçuştu
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
Mahkumların görüşmeleri kayda alınacak
11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ev yapımı ekmek 2
burçak 2
pireyi deve yapmak 2
Suni Kavga Yaratan Sevgili 5
Döküm tava 1
böbrek taşı 7
geceye bir şiir bırak 2
vira 1
panda 1
babayiğit 2
SON İLANLAR
Polis Akademisi öğretim elemanı alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam