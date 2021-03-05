ABD: Erdoğan ile Biden arasında görüşme olacak
Beyaz Saray sözcüsü Psaki, "Biden Erdoğan'ı neden aramadı" şeklindeki soruya "Biden'ın hala konuşmadığı bir çok lider var, Bir noktada Erdoğan'la görüşme olacaktır" dedi.
|05 Mart 2021 22:03
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