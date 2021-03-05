Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınması davasında karar çıktı

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminde Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin davanın, 18 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı ve 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası verildi.
 05 Mart 2021 22:07
+Aa- Yazdır
15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınması davasında karar çıktı

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı da katıldı.

Duruşmada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulması kararının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklar ve avukatları beraat ve tahliye talebinde bulunurken, müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Ali Aktürk, Kadir Çopur, Mahmut Ertaş ve Yakup Harun Sarıkaya'yı "Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan on beşer yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar Bilgin Bozkurt, Musa Astarcı ve Cenk Kahveci'nin konumlarını ve suça yardımın niteliğini dikkate alan heyet, bu sanıkları "Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan on iki yıl altışar ay hapis cezasına mahkum ederek tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar Ali Sak, Fatih Tekin, Hasan Hüseyin Küçükkurt, Lütfulllah Büyükcıbır, Necdet Yalgın ve Mustafa Coşkun hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu yönünden "yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması" nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri anlaşıldığından, ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyelerine hükmetti.

Heyet, dosyaya giren yeni deliller nedeniyle sanıklar Adem Köse, Ali Aytaç, Berkay Ercan, Mahmut Talan ve Serkan Kabasakal hakkında dosyalarının ayrılmasına karar verirken, Köse, Ercan, Kabasakal'ın tahliyesini, Talan ve Aytaç'ın ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı dava, 17 Mayıs 2018'de karara bağlanmıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığa ise müebbet hapis cezası vermişti.

Sanıklardan 4'ünü "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 10 sanığın ise dosyasını ayırmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan bir kısım sanıkların bu suça "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle 18 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama
05 Mart 2021 21:10		 Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı
05 Mart 2021 20:11
Eskişehir'de eski HDP'li yöneticilerin bulunduğu 4 şüpheliye adli kontrol
05 Mart 2021 15:10		 Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
05 Mart 2021 14:52
FETÖ üyeliğinden yargılanan ünlü işadamı ev hapsiyle tahliye oldu
05 Mart 2021 14:17		 Hrant Dink cinayeti davasında karar, 26 Mart'taki duruşmada açıklanacak
05 Mart 2021 11:30
Kumpas hakim ve savcılarının 'Balyoz' yargılaması 8 Mart'ta başlayacak
05 Mart 2021 11:17		 Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05 Mart 2021 10:18
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
05 Mart 2021 10:00		 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
05 Mart 2021 09:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Sekiz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı22:07 - 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınması davasında karar çıktı22:04 - Şehitlere hakaret eden kadının serbest kalmasına Başsavcılıktan itiraz22:03 - ABD: Erdoğan ile Biden arasında görüşme olacak21:52 - Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı21:51 - 'Çok yüksek riskli' ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı
21:41 - Vali'den 'Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyin' uyarısı21:30 - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İşte cevabı21:19 - Dinamik Denetim Modeli'nin ilk uygulama sonuçları açıklandı21:10 - Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama21:01 - Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret Türk lirası ile olmalı20:50 - Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı
20:42 - Emniyetten 'EBA' adı kullanılarak dolandırıcılık uyarısı20:37 - Kalp krizinden hayatını kaybeden matematik öğretmeninin fenalaştığı anlar kamerada20:26 - Balıkesir Valisi: Yumruk selamı dahi her türlü temastan kaçınalım20:17 - Vaka sayıları bugün de 11 binin üzerinde20:14 - Hastane güvenlik görevlilerini yaralayan baba ve oğlu tutuklandı
20:11 - Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
Kaymakamın tepki çeken diyaloğuna Valilikten açıklama geldi
Erdoğan ile Bahçeli görüştü, senaryolar havada uçuştu
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
Mahkumların görüşmeleri kayda alınacak
11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pasiflora 2
apartman yöneticisi 1
çapuk 1
emek harcamadan olumlu bir şey elde edilemez 4
pireyi deve yapmak 2
camekan notu 1
şu an çalan şarkı 1
müslüm gürses 3
makarna 4
erkeğin ağlaması 2
SON İLANLAR
Polis Akademisi öğretim elemanı alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam