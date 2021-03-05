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Bakanlıktan, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi ile alakalı "Eski Karakol Binası" özelinde yapılan rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında kamuoyunu yanıltıcı, asılsız bilgiler verildiği belirtilerek, "Söylenilen yalan yanlış ifadelerin aksine Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi, İstanbul'un marka değerine katkıda bulunacaktır" denildi.
 05 Mart 2021 22:24
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Bakanlıktan, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız uhdesinde yapımı devam eden Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi ile alakalı 'Eski Karakol Binası' özelinde yapılan rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında kamuoyunu yanıltıcı, asılsız bilgiler paylaşılmaktadır. Muhtelif kişi ve kurumların yaptıkları açıklamalara dayandırılarak yayınlanan haberler ve paylaşılan ifadelerdeki yanlış bilgiler nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz algıların önüne geçmek için, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaların yapılması tarafımızca gerekli görülmüştür. İstanbul için kendi sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin, İstanbul'a ve ülkemize hizmet edecek projelerimize yalan yanlış ifadelerle karşı çıkmaları da normaldir.

Bakanlığımız uhdesinde yapılan 'Haliç Yat Liman ve Kompleksi Projesi' kapsamında, Eski Karakol Binası'nın restorasyonu ve Kasımpaşa Sütlüce Tüneli Projesi'nin Eski Karakol Binası Kavşağı'ndan etkilenen Eski Karakol Binası'nı rekonstrüksiyon işleri yer almaktadır. Söz konusu Eski Karakol Binası, yol projesi kapsamında kavşak ortasında kalması nedeniyle İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2015 tarihli ve 3616 sayılı kararı ile yeri tespit edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 08.03.2018 tarihli ve UTK2018/10-47 sayılı UTK Kararı ile de Haliç ulaşım projesi onaylanmıştır. Yapının rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Bölge Kurulunun 08.02.2019 tarihli ve 7132 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Beyoğlu Belediyesinin 04.12.2020 tarihli ve 2020/13628 Yapı Yıkma izin Belgesi doğrultusunda 20.01.2021 tarihi itibarıyla, önce muhdes ve özgün olmayan betonarme malzemelerden arındırma işlemlerine başlanmıştır. Bu süreci takiben özgün kısımlarda nitelikli söküm işlemleri yapılacaktır. Yapılan tüm iş ve işlemler mevzuatlara ve Koruma Kurulu ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Bölge Kurulunun 08.02.2019 tarihli ve 7132 sayılı kararı ile onaylanan rekonstrüksiyon projesi çerçevesinde, Divanhane Binası'nın aslına uygun bir şekilde bütün imalatları yapılmaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımlardaki iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır. Eski Karakol Binası'nın rekonstrüksiyon işlemleri ile ilgili tüm izinlerin alındığı ve bu işlemle Kasımpaşa Tünel çıkışı trafiğinin rahatlayacağı açıkça ortadadır. Söylenilen yalan yanlış ifadelerin aksine Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi, İstanbul'un marka değerine katkıda bulunacaktır" denildi.

Bakanlık açıklamasında projeler hakkında şu bilgilere yer verildi:

"İlk etapta 48.500 m2, projenin tamamı bittiğinde ise 83.300 m2 tescilli yapı restore edilerek kamunun kullanımına sunulacaktır. Atıl kalmış 25 tescilli eser tarihi kimliğine uygun bir şekilde restore edilecektir. Halkımızın yıllardır ulaşamadığı 1.800 metre uzunluğundaki Haliç sahili İstanbullara kazandırılacaktır. Proje kapsamında yapılacak, tiyatro, kütüphane, sinema gibi kamusal tesisler ile bir asırdır kullanılmayan bir alan kamu kullanımına açılacaktır. 70 şer yat kapasiteli 2 adet marina inşa edilecektir.

Öncelikle 700 milyon dolar yatırımla tarihi değerler korunarak, 20 bin kişiye istihdam sağlanacaktır.

Yılda 30 milyon ziyaretçi gelmesi beklenen bu alan ile bölge ekonomisi canlanacaktır.

Tersane kaynaklı sanayi ve ağır metallerin oluşturduğu kirlilik önlenecektir.

Eski Karakol (Nizamiye) Binası, 19. yüzyıl sonlarında Divanhane Hizmet Binası binası olarak yapılmıştır.

Yapı günümüze gelene kadar, farklı dönemlerde kullanıcıları tarafından sürekli değiştirilmiş ve özgünlüğünü gün geçtikçe yitirmiştir.

Yapının geçirdiği evreler 3 ayrı döneme ayrıştırılarak, bu dönemlerin restitüsyon projeleri hazırlanarak belgelenmiştir.

Rekonstrüksiyon projesi, yapının özgün haline sadık kalınarak hazırlanmıştır.

Eski Karakol Binası Haliçport kapsamında ihya edilecek ve yenilendiğinde tekrar Deniz Kuvvetleri taşınmaz envanterine dahil olacaktır. Proje kapsamında herhangi bir fonksiyonu söz konusu değildir. Esasında Ulaşım Projesinin tamamlanması ve tarihi yapının ihyasından ibaret bir çalışma söz konusudur.

Aynı şekilde restorasyonuna yıllar önce başlanıp restorasyonu yarım kalan Deniz Kuvvetleri alanındaki Divanhane binasının restorasyonu da yine Haliçport kapsamında tamamlanacaktır. Bu binanın da Haliçport ile bir ilgisi bulunmayacaktır. Kamu lehine eksik restorasyonun tamamlanmasından ibaret bir işlemdir. Kurul kararlarına göre yürütülmektedir.

Bakanlığımız, ülkemize değer katan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edecek, bu eserlerin gerçekleştirilmesi için 4000'i aşkın şantiyemizde gece gündüz demeden vatan ve millet aşkıyla alın ve akıl teri döken yüzbinlerce çalışanımızın emeklerini kuru iftiralarla kimsenin karalamasına müsaade etmeyecektir."
İhlas Haber Ajansı
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