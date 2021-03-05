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Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden vurup öldürdü

Antalya'nın Finike ilçesinde Y.K. (59), tüfekle Hüsnü Ünal'ı (44) ensesinden vurarak öldürdü. Y.K.'nin Ünal'ı kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.
 05 Mart 2021 22:29
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Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden vurup öldürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında Finike Çavdır Mahallesi'nde meydana geldi. 1 kız çocuğu babası Y.K., belediyede işçi olarak çalıştığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Hüsnü Ünal'ı, bilinmeyen nedenle tüfekle ensesinden vurup kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünal'ın cesedi morga kaldırıldı. Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Y.K.'nin 3 el ateş açtığını, geri dönüp tekrar iki kez daha ateş açtığını ileri sürdü.

TACİZ İDDİASI

Y.K.'nin, belediyede işçi olarak çalışan Ünal'ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.

DHA
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