Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir depreminde mucize şekilde kurtulmuştu! Buse'nin mutlu günü

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, Nurullah Yalçın ile evlendi.
 05 Mart 2021 22:37
+Aa- Yazdır
İzmir depreminde mucize şekilde kurtulmuştu! Buse'nin mutlu günü

Bornova ilçesi Uğur Mumcu Nikah Sarayı'ndaki nikah töreninde, çiftin şahitliğini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli ve Levent Maden yaptı.

Çifte ömür boyu mutluluk dileyen Ahu Pakdemirli, aile cüzdanını "Yuvayı dişi kuş yapar." diyerek Hasyılmaz'a verdi.

Buse Hasyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin nikaha gelemediğini ancak eşinin kendilerine destek olduğunu belirten Hasyılmaz, katılımcılara teşekkür etti.

Nurullah Yalçın ise "Artık kötü günler geride kaldı. İnşallah güzel günler yaşayacağız. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Çiftin düğün arabasının arkasında ise "20 yıllık elektrikçiyim böyle çarpılmadım." yazısı dikkati çekti.

- Depremin simgelerinden olmuştu

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartamı'nın enkazında kalan Buse Hasyılmaz, 9,5 saat sonra kurtarılmıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında Bakan Pakdemirli, Hasyılmaz ile telefonla görüşmüştü. Hasyılmaz'ın "Ben kedi sesi yapayım, siz de içeriye köpek gönderin beni bulsun." konuşması hafızalarda yer edinmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi: Okul çıkışlarında maskeleri indirmek kötü örnek
05 Mart 2021 22:51		 Şehit uzman çavuş, babasının yanına defnedilmek istemiş
05 Mart 2021 22:42
Vaka sayıları bugün de 11 binin üzerinde
05 Mart 2021 20:17		 Şehidin kız kardeşi: Anne, ağabeyim morgda üşür
05 Mart 2021 19:45
Bakan Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
05 Mart 2021 19:16		 Meteoroloji harita paylaştı! Yağış düşüşü yüzde 80'i aştı
05 Mart 2021 18:22
Temaslılarını gizlediler, ekipler boş pide kutularından tespit etti
05 Mart 2021 18:18		 Korgeneral Erbaş 'Keşke bizde şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş
05 Mart 2021 16:49
Ak Parti Milletvekili Erdoğan, eşi ve kızları koronaya yakalandı
05 Mart 2021 16:45		 Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
05 Mart 2021 15:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:34 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:07 - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı23:00 - PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı22:51 - Bilim Kurulu üyesi: Okul çıkışlarında maskeleri indirmek kötü örnek22:47 - İkinci kez koronavirüse yakalanmada 'mutasyon' ihtimali22:42 - Şehit uzman çavuş, babasının yanına defnedilmek istemiş
22:37 - İzmir depreminde mucize şekilde kurtulmuştu! Buse'nin mutlu günü22:29 - Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden vurup öldürdü22:24 - Bakanlıktan, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi açıklaması22:09 - Sekiz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı22:07 - 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınması davasında karar çıktı22:04 - Şehitlere hakaret eden kadının serbest kalmasına Başsavcılıktan itiraz
22:03 - ABD: Erdoğan ile Biden arasında görüşme olacak21:52 - Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı21:51 - 'Çok yüksek riskli' ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı21:41 - Vali'den 'Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyin' uyarısı21:30 - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İşte cevabı
21:19 - Dinamik Denetim Modeli'nin ilk uygulama sonuçları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
Helikopter kazasındaki 11 askerin özgeçmişi
Kaymakamın tepki çeken diyaloğuna Valilikten açıklama geldi
Erdoğan ile Bahçeli görüştü, senaryolar havada uçuştu
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
Mahkumların görüşmeleri kayda alınacak
11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
Mesut Özil: Önümüzdeki maçlarda olamayacağım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Paulo Coelho 2
baliğ 2
star wars 2
emek harcamadan olumlu bir şey elde edilemez 4
kahverengi bir renkse kahve ne renk 2
burçak 2
Barnum etkisi 1
babayiğit 2
benjamin buttonın tuhaf hikayesi 1
vurgun 2
SON İLANLAR
Polis Akademisi öğretim elemanı alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam